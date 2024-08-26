ВС ВСУ сообщают об активности 11 российских Ту-95МС

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о повышенной активности российской стратегической авиации в воздушном пространстве РФ. Как передает УНН, об этом говорится в официальном сообщении ВС ВСУ в Telegram.

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«В воздушном пространстве РФ зафиксирована активность 11 бортов Ту-95МС! В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно», - говорится в заметке.

Военные призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку стратегические бомбардировщики Ту-95МС могут быть носителями крылатых ракет, способных нанести значительный ущерб.

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