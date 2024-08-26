ВС ВСУ сообщают об активности 11 российских Ту-95МС
Киев • УНН
Воздушные силы Украины зафиксировали повышенную активность российской стратегической авиации. В воздушном пространстве РФ обнаружено 11 бортов Ту-95МС, которые могут нести крылатые ракеты.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о повышенной активности российской стратегической авиации в воздушном пространстве РФ. Как передает УНН, об этом говорится в официальном сообщении ВС ВСУ в Telegram.
Детали
«В воздушном пространстве РФ зафиксирована активность 11 бортов Ту-95МС! В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно», - говорится в заметке.
Военные призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку стратегические бомбардировщики Ту-95МС могут быть носителями крылатых ракет, способных нанести значительный ущерб.
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