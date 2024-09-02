Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки в Киеве
Киев • УНН
Киевские спасатели работают в разных районах столицы после вражеской атаки. Ликвидированы пожары автомобилей, склада, пункта приема вторсырья и повреждения котельной образовательного учреждения.
Киевские спасатели работают в разных районах столицы, чтобы ликвидировать последствия вражеской атаки. Об этом сообщает МВД Украины, передает УНН.
Детали
В Святошинском районе горели 4 автомобиля, пожар ликвидировали. По другому адресу горит двухэтажное здание складского помещения на площади 700 кв. м.
Кроме того, пожарные ликвидировали возгорание у входа одной из станций метро. Горел пункт приема вторсырья.
В Голосеевском районе поврежден корпус котельной одного из учебных заведений. Пожар ликвидирован.
В Шевченковском районе чрезвычайники ликвидировали возгорание на площади 400 кв. м. Продолжается разбор конструкций.
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