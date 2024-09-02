На Харьковщине вспыхнул масштабный лесной пожар: огонь перекинулся на село
Киев • УНН
В Харьковской области горит 1200 га леса, огонь дошел до села Студенок. Эвакуированы более 200 жителей, на месте работают спасатели, привлекаются дополнительные ресурсы из других областей.
В Изюмском районе Харьковской области произошел масштабный лесной пожар. Огонь распространился на село Студенок. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
В Оскольской ТГ Изюмского района продолжается масштабный пожар, горят лесные насаждения на площади около 1200 га. Огонь распространился на село Студенок. Проводим эвакуацию жителей. Количество эвакуированных по состоянию на сейчас - более 200 человек
По его словам, на месте работают спасательные службы в усиленном режиме, ГСЧС, полиция, районная и местные администрации, структурные подразделения гражданской защиты ХОВА.
Также власти привлекают дополнительные ресурсы для ликвидации пожара из других областей.
Напомним,
В Донецкой области вспыхнул крупный лесной пожар в НПП «Святые горы». Спасатели локализовали распространение огня на 1200 га, используя тактического робота Magirus Wolf С1.