В Харьковской области продолжается масштабный пожар: проведена эвакуация, пострадали местная жительница и спасатель

В селе Студенок в Харьковской области продолжается ликвидация масштабного пожара, привлечены спасатели и техника из нескольких областей, эвакуированы около 200 местных жителей, пострадали два человека, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

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"Относительно ликвидации пожара в селе Студенок. Развернуты дополнительные силы ГСЧС. К тушению пожара привлечены работники ГСЧС Харьковской, Полтавской области, Днепропетровской области, Черкасской области", - указал Синегубов в Telegram.

По его словам, всего привлечено 77 единиц техники и 275 человек личного состава.

"Сотрудники громады, Нацпола, ГСЧС, структурные подразделения гражданской защиты ХОВА осуществили эвакуацию около 200 местных жителей. Пострадали два человека: женщина - местная жительница и сотрудник ГСЧС", - отметил Синегубов.

Как указал глава ОВА, эвакуированное население обеспечили продуктами питания и питьевой водой, часть людей выехали собственным транспортом. Пострадавшие, по его словам, получают медицинскую помощь.

"Ликвидация продолжается", - отметил Синегубов.

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