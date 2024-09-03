В Харьковской области продолжается масштабный пожар: проведена эвакуация, пострадали местная жительница и спасатель
Киев • УНН
К тушению пожара в селе Студенок привлечено 275 спасателей и 77 единиц техники из нескольких областей. Эвакуированы около 200 местных жителей, пострадали два человека.
В селе Студенок в Харьковской области продолжается ликвидация масштабного пожара, привлечены спасатели и техника из нескольких областей, эвакуированы около 200 местных жителей, пострадали два человека, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
"Относительно ликвидации пожара в селе Студенок. Развернуты дополнительные силы ГСЧС. К тушению пожара привлечены работники ГСЧС Харьковской, Полтавской области, Днепропетровской области, Черкасской области", - указал Синегубов в Telegram.
По его словам, всего привлечено 77 единиц техники и 275 человек личного состава.
"Сотрудники громады, Нацпола, ГСЧС, структурные подразделения гражданской защиты ХОВА осуществили эвакуацию около 200 местных жителей. Пострадали два человека: женщина - местная жительница и сотрудник ГСЧС", - отметил Синегубов.
Как указал глава ОВА, эвакуированное население обеспечили продуктами питания и питьевой водой, часть людей выехали собственным транспортом. Пострадавшие, по его словам, получают медицинскую помощь.
"Ликвидация продолжается", - отметил Синегубов.
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