Масштабный лесной пожар охватил около 5 тысяч га в Донецкой и Харьковской областях
Киев • УНН
Лесной пожар охватил около 5 тысяч га в Донецкой и Харьковской областях. Уничтожено более 150 частных домов, эвакуированы около 200 человек, есть пострадавшие. К тушению привлечены более 700 пожарных.
Масштабный лесной пожар охватил около 5 тысяч га в Донецкой и Харьковской областях, уничтожено более 150 частных домов, проведена эвакуация, есть пострадавшие, к тушению привлечено более 700 пожарных, 2 пожарных поезда, сообщили в ГСЧС во вторник, пишет УНН.
Детали
"Масштабный лесной пожар в Донецкой и Харьковской областях: огонь прошел около 5 тысяч га, уничтожена большая площадь леса и более 150 частных домов. Сухая жаркая погода и сильный ветер способствуют распространению пламени, а также вызывают детонацию взрывных устройств, оставленных врагом", - указали в ГСЧС в соцсетях.
В Харьковской области, как указано, пострадала 69-летняя женщина, а в результате детонации одного из ВОП ранения получил спасатель ГСЧС.
Решением местной комиссии ТЭБ и ЧС организована эвакуация жителей села Студенок. Сейчас при поддержке представителей местного самоуправления, полицейских и спасателей эвакуировали уже около 200 человек.
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На территории Донецкой области, как сообщается, ликвидированы пожары 32 домов и 8 хозяйственных построек, проведена эвакуация 3 человек.
К пожаротушению привлечены силы и средства гарнизонов ГСЧС из нескольких областей, в частности более 700 пожарных и почти 200 единиц техники, пиротехнические расчеты, а также 2 пожарных поезда.
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