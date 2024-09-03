Масштабный лесной пожар охватил около 5 тысяч га в Донецкой и Харьковской областях, уничтожено более 150 частных домов, проведена эвакуация, есть пострадавшие, к тушению привлечено более 700 пожарных, 2 пожарных поезда, сообщили в ГСЧС во вторник, пишет УНН.

Детали

"Масштабный лесной пожар в Донецкой и Харьковской областях: огонь прошел около 5 тысяч га, уничтожена большая площадь леса и более 150 частных домов. Сухая жаркая погода и сильный ветер способствуют распространению пламени, а также вызывают детонацию взрывных устройств, оставленных врагом", - указали в ГСЧС в соцсетях.

В Харьковской области, как указано, пострадала 69-летняя женщина, а в результате детонации одного из ВОП ранения получил спасатель ГСЧС.

Решением местной комиссии ТЭБ и ЧС организована эвакуация жителей села Студенок. Сейчас при поддержке представителей местного самоуправления, полицейских и спасателей эвакуировали уже около 200 человек.

На Харківщині триває масштабна пожежа: проведено евакуацію, постраждали місцева жителька та рятувальник

На территории Донецкой области, как сообщается, ликвидированы пожары 32 домов и 8 хозяйственных построек, проведена эвакуация 3 человек.

К пожаротушению привлечены силы и средства гарнизонов ГСЧС из нескольких областей, в частности более 700 пожарных и почти 200 единиц техники, пиротехнические расчеты, а также 2 пожарных поезда.

Масштабна пожежа у нацпарку "Святі гори" знищила 1500 га лісу, вогонь перекинувся на будинки - Міндовкілля