В Донецкой области продолжается масштабный пожар площадью 5000 га: ситуация на грани ЧС государственного уровня

В Святогорье продолжается ликвидация пожара, который занялся из-за вражеского обстрела. Огонь удалось потушить на площади 1200 га, но общая площадь пожара значительно больше. В ОВА предполагают, что чрезвычайная ситуация может достичь сложности государственного уровня.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Детали

В Донецкой области продолжается масштабный пожар общей площадью около 5000 га. Пожар занялся из-за вражеского обстрела и распространились на близлежащие населенные пункты.

Последствия, известные на данный момент: повреждены огнем 32 частных дома, 8 автомобилей и автоприцеп.

Ликвидация последствий пожара в Святогорье - главный вопрос на сегодняшнем заседании региональной комиссии по ТЭБ и ЧС Донецкой области - информирует ведомство.

Согласно официальной информации, огонь уже удалось потушить на площади 1200 га. К работам привлечены 128 человек, 34 единицы техники, БПЛА, пожарный поезд, также помогают военные.

Пострадавшим предложена эвакуация, предоставлены необходимые бытовые вещи и продукты питания.

Пожар классифицирован как ЧС природного характера местного уровня. Вместе с тем, НС может быть переквалифицирована, как составляющая чрезвычайной ситуации военного характера государственного уровня.

Напомним,

УНН передавал, что лесной пожар охватил около 5 тысяч га в Донецкой и Харьковской областях. Уничтожено более 150 частных домов, эвакуированы около 200 человек, есть пострадавшие. К тушению привлечены более 700 пожарных.