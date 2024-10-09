В Донецкой области ликвидирован пожар после вражеского обстрела
Киев • УНН
В Константиновке Краматорского района удалось потушить пожар, вызванный вражеским ударом 6 октября. Спасатели боролись с огнем несколько дней, окончательно ликвидировав его 8 октября.
В Донецкой области удалось локализовать пожар, который возник несколько дней назад из-за вражеского обстрела. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
6 октября вражеские войска нанесли удар по Константиновке Краматорского района, попав в 4-этажное административное здание. В результате обстрела возник пожар, который охватил кровлю и перекрытия здания.
Спасатели 16 государственного пожарно-спасательного отряда оперативно прибыли на место происшествия. После 6 часов усилий им удалось локализовать огонь, но из-за постоянной угрозы новых обстрелов тушение было приостановлено.
Полностью ликвидировать пожар удалось только 8 октября в 14:15. Площадь, охваченная огнем, составляла 1300 квадратных метров.
В Донецкой области продолжается масштабный пожар площадью 5000 га: ситуация на грани ЧС государственного уровня3 сентября 2024, 12:44 • 27175 просмотров