На фронте с начала суток произошло 76 боевых столкновений. Активно враг атаковал на Торецком и Покровском направлении. Кроме того, оккупанты бомбили двумя КАБами территорию Серебрянского леса, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 16:00.

"Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 76 боевых столкновений.

От циничных обстрелов с территории российской федерации и дальше страдают приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. От огня артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Карповичи, Дружба, Уралово и Михальчина Слобода. К тому же россияне нанесли два авиационных удара пятью КАБами по Локне и Мирополью», - говорится в сводке.

По данным Генштаба, в то же время под постоянной бомбардировкой авиации противника находится Харьковщина. С начала суток, со стороны российских городов Белгород и Шебекино, россияне нанесли два авиаудара с использованием трех КАБов. Целили в районы населенных пунктов Избицкое и Липцы.

Кроме того, на Харьковском направлении россияне совершили три атаки вблизи Глубокого и Волчанска, где сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении враг 11 раз проводил наступательные действия неподалеку Синьковки, Колесниковки, Новоосиново, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки. Восемь атак - остановлены, три - продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия пять раз атаковала позиции наших защитников возле Макеевки, Невского и Тернов. Четыре боя завершены, один - продолжается.

Также оккупанты бомбили двумя КАБами территорию Серебрянского леса и ударили 15 НАРами в район Макеевки.

На Северском направлении в течение дня враг наступал вблизи Верхнекаменского, Спирного, Выемки и Ивано-Дарьевки. В результате боестолкновений - потерпел поражение.

На Краматорском направлении противник совершил шесть штурмовых действий неподалеку Васюковки, Часового Яра и Андреевки. Силы обороны отбили половину атак, еще три - продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до 14 - наступали возле Железного, Нью-Йорка, Торецка и Северного. Одиннадцать боев завершены, еще три - продолжаются.

Кроме того, захватчики нанесли пять авиаударов по Торецку.

На Покровском направлении россияне осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Желанное, Сергеевка, Пантелеймоновка, Новоалександровка, Межевое, Карловка и Калиново. Силы обороны сдерживают натиск войск рф и отбили 16 атак, четыре боестолкновения - продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются.

Также враг нанес пять авиаударов в районе Гродовки.

На Кураховском направлении захватчики четыре раза атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки, Георгиевки и Парасковиевки. Два боя до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении противник трижды штурмовал оборонительные рубежи украинцев вблизи Водяного, Константиновки и Раздольного. Две атаки остановлены, одна - продолжается.

На Ореховском направлении враг не имел успеха атакуя наши позиции неподалеку Роботино.

«На других направлениях фронта ситуация без особых изменений», - говорится в сообщении.

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