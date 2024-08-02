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Экспертиза по делу экс-министра Сольского имеет неутешительные результаты для НАБУ и акцентирует на вероятной подделке материалов
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Депортированные россией украинские заключенные: юрист рассказала, решается ли вопрос определения их статуса
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Смягчение запрета на конвертирование валютных кредитов в гривне будет способствовать развитию бизнеса - нардеп
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Более тысячи ветеранов получили ваучер на переобучение в ЦПТО: какие профессии выбирали бывшие военнослужащие
Стрелок Кулиш принес Украине "серебро" Олимпиады-2024
Как обеспечить многоквартирный дом автономным электроснабжением во время отключений света: какую систему выбрать, на что обратить внимание
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Вопрос переименования Броваров стоит вынести на местный референдум - нардеп
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ГБР расследует уголовное производство по факту служебной халатности руководства АРМА
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