Командирам воинских частей могут разрешить призывать добровольцев направления без привлечения территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, в инициативном порядке, разработаны предложения по изменениям в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период", предоставляющие возможность командирам воинских частей осуществлять призыв военнообязанных, изъявивших желание проходить военную службу без участия в этих мероприятиях территориальных центров комплектования и социальной поддержки - заявили в Генеральном штабе.

Генеральний штаб роз'яснює порядок набору добровольців до лав Збройних Сил України

В ведомстве отмечают, что соответствующие изменения позволят:

упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации;

командирам воинских частей подобрать и призвать на военную службу личный состав, который мотивирован для защиты своей Родины;



военнообязанные могут выбрать вакантные должности, имеющиеся в воинских частях, в том числе по родственной гражданской специальности или навыкам;



нивелировать риски для граждан быть призванными через ТЦК и СП в другие воинские части (не по собственному выбору).



Напомним

В Минобороны ранее заявили, что по состоянию на май 2024 года в Украине соотношение добровольцев и мобилизованных, вступивших в ряды армии, составляет один к трем.