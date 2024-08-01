Киев • УНН
Генштаб ВСУ разработал предложения по упрощению призыва добровольцев без участия ТЦК. Это позволит командирам подбирать мотивированный персонал, а добровольцам - выбирать должности по специальности.
Командирам воинских частей могут разрешить призывать добровольцев направления без привлечения территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, в инициативном порядке, разработаны предложения по изменениям в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период", предоставляющие возможность командирам воинских частей осуществлять призыв военнообязанных, изъявивших желание проходить военную службу без участия в этих мероприятиях территориальных центров комплектования и социальной поддержки
Генеральний штаб роз'яснює порядок набору добровольців до лав Збройних Сил України17 июля 2024, 19:29 • 29939 просмотров
В ведомстве отмечают, что соответствующие изменения позволят:
Напомним
В Минобороны ранее заявили, что по состоянию на май 2024 года в Украине соотношение добровольцев и мобилизованных, вступивших в ряды армии, составляет один к трем.