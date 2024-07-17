Генеральный штаб разъясняет порядок набора добровольцев в ряды Вооруженных Сил Украины

Разъяснение Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины по рекрутингу добровольцев. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В ответ на недавно опубликованные видеоматериалы в интернете, Главное управление персонала Генерального штаба ВС Украины предоставляет разъяснения относительно порядка привлечения граждан, желающих добровольно вступить в ряды ВСУ во время мобилизации по письменным согласиям от командиров воинских частей.

Процедура привлечения добровольцев:

1. Онлайн-платформы для поиска работы: Граждане Украины могут узнать о вакантных должностях в Вооруженных Силах Украины через такие онлайн-платформы, как Lobby X, Work.ua, Robota.ua и OLX работа.

2. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП): Кандидаты получают информацию о доступных вакансиях через ТЦК и СП, рекрутинговые центры видов (родов) войск и центры рекрутинга при ЦНАП.

3. Собеседование и письменное согласие: После собеседования с уполномоченными представителями воинских частей, кандидаты получают письменные согласия (рекомендательные письма) от командиров воинских частей приоритетного комплектования.

4. Медицинский и психологический отбор: После получения письменного согласия, кандидаты проходят профессионально-психологический отбор и медицинскую комиссию (ВЛК) в ТЦК и СП.

5. Базовая подготовка: Кандидаты направляются в учебные воинские части для прохождения базовой общевойсковой подготовки, после чего они назначаются в воинские части в соответствии с полученным письменным согласием.

Приоритетные и неприоритетные воинские части:

- Приоритетные части: Генеральный штаб ВС Украины регулярно обновляет информацию о воинских частях, которые являются приоритетными для комплектования личным составом.

- Неприоритетные части: Командиры воинских частей неприоритетного комплектования должны возбуждать ходатайство с обоснованием и списками кандидатов в соответствующие органы военного управления. Эти органы обобщают информацию и направляют ее в Генеральный штаб ВС Украины для получения разрешения на призыв и направление в воинские части неприоритетного комплектования после базовой подготовки.

В армии соотношение добровольцев и мобилизованных составляет 1:3 - Минобороны