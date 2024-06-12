По состоянию на май 2024 года в Украине соотношение добровольцев и мобилизованных, вступивших в ряды армии, составляет один к трем. Об этом рассказала заместитель министра обороны Наталья Калмыкова на конференции «Минобороны и партнерство с общественностью: сотрудничество, достижения, вызовы», передает УНН.

Калмыкова заявила о важности кадровой политики стратегии, которая предусматривает назначение военнослужащих на должности в соответствии с их профессионализмом и компетенцией.

Также указала, что сейчас внедряются системные изменения в Силах обороны, создается новая система кадровой политики и развивается сеть рекрутинговых центров - их уже 22. На этой неделе планируют открыть еще три.

По состоянию на май соотношение добровольцев и мобилизованных, которые пришли в армию, составляет 1 к 3. Это говорит, что у нас остается потенциал защищать Украину - заявила Наталья Калмыкова.

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