В армії співвідношення добровольців та мобілізованих становить 1:3 – Міноборони
Київ • УНН
Станом на травень 2024 року співвідношення добровольців до мобілізованих, які пішли в армію, в Україні становить один до трьох.
Станом на травень 2024 року в України співвідношення добровольців та мобілізованих, які вступили до лав армії, становить один до трьох. Про це розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова на конференції "Міноборони і партнерство з громадськістю: співпраця, досягнення, виклики", передає УНН.
Калмикова заявила про важливість кадрової політики стратегії, яка передбачає призначення військовослужбовців на посади відповідно до їхньої фаховості та компетенції.
Також вказала, що наразі впроваджуються системні зміни в Силах оборони, створюється нова система кадрової політики та розвивається мережа рекрутингових центрів – їх уже 22. Цього тижня планують відкрити ще три.
Станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих, які прийшли до армії, складає 1 до 3. Це говорить, що в нас залишається потенціал захищати Україну
У Міноборони розповіли про відсоток звернень жінок до центрів рекрутингу04.06.24, 17:26 • 110095 переглядiв