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В армії співвідношення добровольців та мобілізованих становить 1:3 – Міноборони

В армії співвідношення добровольців та мобілізованих становить 1:3 – Міноборони

Київ • УНН

 • 32838 перегляди

Станом на травень 2024 року співвідношення добровольців до мобілізованих, які пішли в армію, в Україні становить один до трьох.

Станом на травень 2024 року в України співвідношення добровольців та мобілізованих, які вступили до лав армії, становить один до трьох. Про це розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова на конференції "‎Міноборони і партнерство з громадськістю: співпраця, досягнення, виклики", передає УНН.

Калмикова заявила про важливість кадрової політики стратегії, яка передбачає призначення військовослужбовців на посади відповідно до їхньої фаховості та компетенції.

Також вказала, що наразі впроваджуються системні зміни в Силах оборони, створюється нова система кадрової політики та розвивається мережа рекрутингових центрів – їх уже 22. Цього тижня планують відкрити ще три.

Станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих, які прийшли до армії, складає 1 до 3. Це говорить, що в нас залишається потенціал захищати Україну

- заявила Наталія Калмикова.

У Міноборони розповіли про відсоток звернень жінок до центрів рекрутингу04.06.24, 17:26 • 110095 переглядiв

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