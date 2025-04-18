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Пожар в поезде Сумы-Киев: спасатели рассказали детали и показали фото сгоревшего вагона

Киев • УНН

 • 5688 просмотра

В Сумской области во время движения загорелся вагон пассажирского поезда, пассажиры пытались тушить сами. Спасатели ликвидировали пожар и обнаружили тело погибшего железнодорожника, пассажиры не пострадали.

Пожар в поезде Сумы-Киев: спасатели рассказали детали и показали фото сгоревшего вагона

В Сумской области загорелся один из вагонов пассажирского поезда. Пассажиры пытались потушить огонь самостоятельно, но затем обратились к спасателям. В одном из вагонов нашли тело погибшего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели отметили, что возгорание вероятно произошло во время движения.

"Пассажиры пытались потушить пламя огнетушителями, но когда огонь набрал силы - обратились к спасателям", - говорится в сообщении ГСЧС.

Также они добавили, что пожар локализовали и полностью ликвидировали. Однако в одном из вагонов спасатели обнаружили тело погибшего. Ранее в Укрзализныце сообщили, что погибший – их сотрудник.

Напомним

В поезде Сумы-Киев возле станции Путивль произошел пожар. Один из железнодорожников погиб в вагоне. Огонь локализовали, поезд продолжил движение в Киев без четырех вагонов. Работники железной дороги также сообщили, что среди пассажиров пострадавших нет. Всех пассажиров из пострадавших вагонов пересадили на свободные места в других вагонах. Причины пожара сейчас устанавливаются.

Алена Уткина

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