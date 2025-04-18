Пожежа у поїзді Суми-Київ: рятувальники розповіли деталі та показали фото згорілого вагона
Київ • УНН
У Сумській області під час руху загорівся вагон пасажирського поїзда, пасажири намагалися гасити самі. Рятувальники ліквідували пожежу та виявили тіло загиблого залізничника, пасажири не постраждали.
У Сумській області загорівся один із вагонів пасажирського поїзда. Пасажири намагалися загасити вогонь самостійно, але потім звернулися до рятувальників. В одному з вагонів знайшли тіло загиблого. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
Рятувальники зазначили, що займання імовірно сталося під час руху.
"Пасажири намагалися загасити полум'я вогнегасниками, але коли вогонь набрав сили - звернулися до рятувальників", - йдеться у дописі ДСНС.
Також вони додали, що пожежу локалізували та повністю ліквідувати. Проте в одному з вагонів рятувальники виявили тіло загиблого. Раніше в Укрзалізниці повідомили, що загиблий – їхній співробітник.
Нагадаємо
У поїзді Суми-Київ біля станції Путивль сталася пожежа. Один із залізничників загинув у вагоні. Вогонь локалізували, поїзд продовжив рух до Києва без чотирьох вагонів. Працівники залізниці також повідомили, що серед пасажирів постраждалих немає. Усіх пасажирів з постраждалих вагонів пересадили на вільні місця в інших вагонах. Причини пожежі наразі встановлюються.