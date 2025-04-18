Пожежа у поїзді Суми-Київ: рятувальники розповіли деталі та показали фото згорілого вагона

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
17:00 • 36296 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 13:41 • 50838 перегляди

Держстат розповів, на скільки зросли ціни на інгредієнти для паски за рік 

18 квітня, 13:23 • 63262 перегляди

Великдень-2025: де і коли дивитись онлайн-трансляцію богослужінь

18 квітня, 10:59 • 68421 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

Ексклюзив
18 квітня, 08:50 • 105305 перегляди

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу посилити боротьбу з "сірим" імпортом техніки

Ексклюзив
18 квітня, 08:41 • 91676 перегляди

Омбудсмен розгляне скаргу голови антикорупційного комітету на АРМА через приховування інформації

Ексклюзив
18 квітня, 08:05 • 155166 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження

18 квітня, 07:43 • 53934 перегляди

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо

18 квітня, 05:00 • 137769 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

17 квітня, 18:03 • 85048 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+15°
2м/с
51%
751 мм
Популярнi новини

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

18 квітня, 12:10 • 87845 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

18 квітня, 13:19 • 20591 перегляди

Зеленський ввів санкції проти трьох китайських компаній на тлі звинувачень Пекіна в озброєнні рф

18 квітня, 13:25 • 23039 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

18 квітня, 13:58 • 18432 перегляди

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

18 квітня, 15:22 • 15040 перегляди
Публікації

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

17:00 • 36296 перегляди

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

18 квітня, 12:10 • 87916 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

18 квітня, 08:32 • 143843 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження
Ексклюзив

18 квітня, 08:05 • 155166 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

18 квітня, 05:00 • 137769 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Джей Ді Венс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Сполучене Королівство

Запоріжжя

Реклама
УНН Lite

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

18 квітня, 15:22 • 15084 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

18 квітня, 13:58 • 18476 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

18 квітня, 13:19 • 20638 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 55335 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

18 квітня, 09:33 • 67942 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Безпілотний літальний апарат

MIM-104 Patriot

The Guardian

The New York Times

Пожежа у поїзді Суми-Київ: рятувальники розповіли деталі та показали фото згорілого вагона

Київ • УНН

 • 10241 перегляди

У Сумській області під час руху загорівся вагон пасажирського поїзда, пасажири намагалися гасити самі. Рятувальники ліквідували пожежу та виявили тіло загиблого залізничника, пасажири не постраждали.

Пожежа у поїзді Суми-Київ: рятувальники розповіли деталі та показали фото згорілого вагона

У Сумській області загорівся один із вагонів пасажирського поїзда. Пасажири намагалися загасити вогонь самостійно, але потім звернулися до рятувальників. В одному з вагонів знайшли тіло загиблого. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.

Рятувальники зазначили, що займання імовірно сталося під час руху.

"Пасажири намагалися загасити полум'я вогнегасниками, але коли вогонь набрав сили - звернулися до рятувальників", - йдеться у дописі ДСНС.

Також вони додали, що пожежу локалізували та повністю ліквідувати. Проте в одному з вагонів рятувальники виявили тіло загиблого. Раніше в Укрзалізниці повідомили, що загиблий – їхній співробітник.

Нагадаємо

У поїзді Суми-Київ біля станції Путивль сталася пожежа. Один із залізничників загинув у вагоні. Вогонь локалізували, поїзд продовжив рух до Києва без чотирьох вагонів. Працівники залізниці також повідомили, що серед пасажирів постраждалих немає. Усіх пасажирів з постраждалих вагонів пересадили на вільні місця в інших вагонах. Причини пожежі наразі встановлюються.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Кримінал та НП
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,513.40
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,593.66