У поїзді Суми-Київ сталася пожежа, загинув залізничник
Київ • УНН
У поїзді Суми-Київ біля станції Путивль сталася пожежа, внаслідок якої загинув залізничник. Поїзд продовжив рух до Києва без чотирьох вагонів, пасажирів пересадили.
Пожежа сталася у поїзді Суми-Київ біля станції Путивль. Один із залізничників загинув у вагоні. Вогонь локалізували, поїзд продовжив рух до Києва без чотирьох вагонів. Про це повідомляє Укрзалізниця пише УНН.
Надзвичайна подія у поїзді №115 Суми-Київ біля станції Путивль. Через пожежу у вагоні загинув залізничник. Пожежу локалізовано, наразі поїзд продовжує рух до Києва без 4 відчеплених вагонів
Працівники залізниці також повідомили, що серед пасажирів постраждалих немає. Усіх пасажирів з постраждалих вагонів пересадили на вільні місця в інших вагонах. Причини пожежі наразі встановлюються.
Поїзд прибуде до пункту призначення із затримкою близько однієї години. Імовірно, затримка буде скорочуватися