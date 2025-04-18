У поїзді Суми-Київ сталася пожежа, загинув залізничник

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
17:00 • 11238 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

13:41 • 25869 перегляди

Держстат розповів, на скільки зросли ціни на інгредієнти для паски за рік 

13:23 • 45488 перегляди

Великдень-2025: де і коли дивитись онлайн-трансляцію богослужінь

18 квітня, 10:59 • 51110 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

Ексклюзив
18 квітня, 08:50 • 90007 перегляди

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу посилити боротьбу з "сірим" імпортом техніки

Ексклюзив
18 квітня, 08:41 • 84013 перегляди

Омбудсмен розгляне скаргу голови антикорупційного комітету на АРМА через приховування інформації

Ексклюзив
18 квітня, 08:05 • 138877 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження

18 квітня, 07:43 • 52653 перегляди

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо

18 квітня, 05:00 • 126382 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

17 квітня, 18:03 • 81583 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+20°
2.8м/с
32%
751 мм
Популярнi новини

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

18 квітня, 08:32 • 124731 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

18 квітня, 09:33 • 52539 перегляди

Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію до 6 серпня

18 квітня, 09:36 • 56433 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 38435 перегляди

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

12:10 • 61078 перегляди
Публікації

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

17:00 • 11240 перегляди

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

12:10 • 61986 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

18 квітня, 08:32 • 125612 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження
Ексклюзив

18 квітня, 08:05 • 138879 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

18 квітня, 05:00 • 126382 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Джей Ді Венс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Сполучене Королівство

Запоріжжя

Реклама
УНН Lite

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

15:22 • 9724 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

13:58 • 12463 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

13:19 • 13676 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 39039 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

18 квітня, 09:33 • 53134 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Безпілотний літальний апарат

MIM-104 Patriot

The Guardian

The New York Times

У поїзді Суми-Київ сталася пожежа, загинув залізничник

Київ • УНН

 • 10429 перегляди

У поїзді Суми-Київ біля станції Путивль сталася пожежа, внаслідок якої загинув залізничник. Поїзд продовжив рух до Києва без чотирьох вагонів, пасажирів пересадили.

У поїзді Суми-Київ сталася пожежа, загинув залізничник

Пожежа сталася у поїзді Суми-Київ біля станції Путивль. Один із залізничників загинув у вагоні. Вогонь локалізували, поїзд продовжив рух до Києва без чотирьох вагонів. Про це повідомляє Укрзалізниця пише УНН.

Надзвичайна подія у поїзді №115 Суми-Київ біля станції Путивль. Через пожежу у вагоні загинув залізничник. Пожежу локалізовано, наразі поїзд продовжує рух до Києва без 4 відчеплених вагонів 

- йдеться у повідомленні.

Працівники залізниці також повідомили, що серед пасажирів постраждалих немає. Усіх пасажирів з постраждалих вагонів пересадили на вільні місця в інших вагонах. Причини пожежі наразі встановлюються.

Поїзд прибуде до пункту призначення із затримкою близько однієї години. Імовірно, затримка буде скорочуватися 

- додали в Укрзалізниці.
Альона Уткіна

Альона Уткіна

Події
Українська залізниця
Україна
Київ
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,475.70
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,587.09