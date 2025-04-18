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В поезде Сумы-Киев произошел пожар, погиб железнодорожник

Киев • УНН

 • 3646 просмотра

В поезде Сумы-Киев возле станции Путивль произошел пожар, в результате которого погиб железнодорожник. Поезд продолжил движение в Киев без четырех вагонов, пассажиров пересадили.

В поезде Сумы-Киев произошел пожар, погиб железнодорожник

Пожар произошел в поезде Сумы-Киев возле станции Путивль. Один из железнодорожников погиб в вагоне. Огонь локализовали, поезд продолжил движение в Киев без четырех вагонов. Об этом сообщает Укрзализныця пишет УНН.

Чрезвычайное происшествие в поезде №115 Сумы-Киев возле станции Путивль. Из-за пожара в вагоне погиб железнодорожник. Пожар локализован, в настоящее время поезд продолжает движение в Киев без 4 отцепленных вагонов 

- говорится в сообщении.

Работники железной дороги также сообщили, что среди пассажиров пострадавших нет. Всех пассажиров из пострадавших вагонов пересадили на свободные места в других вагонах. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

Поезд прибудет в пункт назначения с задержкой около одного часа. Вероятно, задержка будет сокращаться 

- добавили в Укрзализныце.
Алена Уткина

Алена Уткина

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