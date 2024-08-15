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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты наступали возле Железного, Нью-Йорка и Торецка: Генштаб о ситуации на фронте

Оккупанты наступали возле Железного, Нью-Йорка и Торецка: Генштаб о ситуации на фронте

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 14:17  •  23405 просмотра

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За сутки произошло 68 боевых столкновений на разных направлениях фронта. На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до 10, наступая возле Железного, Нью-Йорка и Торецка.

С начала суток на фронте произошло 68 боевых столкновений. На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак, наступали у Железного, Нью-Йорка и Торецка, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 16:00.

"Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 68 боевых столкновений.

От огня вражеской артиллерии и минометов сегодня пострадали районы населенных пунктов Мануховка и Порозок. К тому же россияне нанесли семь авиаударов, сбросив 13 КАБов, по районам Победы, Михайловского, Константиновки и Кондратовки", - сказано в сводке.

На Харьковском направлении произошло пять боестолкновений вблизи Липцов, Старицы и Волчанска. Два боя завершены, еще три - продолжаются.

На Купянском направлении враг проводил пять наступательных действий в сторону Глушковки, Андреевки, Кругляковки, Стельмаховки и Берестового. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Лиманском направлении противник штурмовал позиции наших защитников неподалеку Макеевки и Невского. Силы обороны остановили все четыре атаки россиян.

На Северском направлении в течение дня шли шесть боев. Захватническая армия наступала в сторону Спирного, Переездного, Верхнекаменского, где сейчас идет один бой.

На Краматорском направлении произошло два боестолкновения неподалеку от Часового Яра, в результате которых россияне потерпели поражение.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до 10 - наступали возле Железного, Нью-Йорка и Торецка. Восемь атак отбиты, еще две - продолжаются. Кроме этого, захватчики нанесли четыре авиаудара по Дружбе и Торецку.

На Покровском направлении россияне совершили 23 штурмовые действия в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Николаевка, Новогродовка и Скучное. Украинские защитники сдерживают натиск войск рф и отбили 15 атак, восемь боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики семь раз безрезультатно атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.

На Времовском направлении противник три раза штурмовал наши позиции в районах Никольского и Ровнополье. Успеха не имел. Кроме этого, привлекая авиацию, враг выпустил НАРы по Новодонецкому.

На Ореховском направлении произошло боестолкновение возле Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение дважды атакуя оборонительные рубежи украинцев. 

На других направлениях фронта - без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

На Покровському напрямку за добу відбулось 58 боїв - Генштаб 15 августа 2024, 05:53 • 28156 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
pokrovsk-ukrainaПокровск, Украина
toretskТорецк
ukrainaУкраина
kramatorskКраматорск
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