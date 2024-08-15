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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За добу на Покровському напрямку відбулося 58 боїв - Генштаб

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 05:53  •  9371 просмотра

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За сутки произошло 165 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 58. Враг нанес 5 ракетных и 58 авиаударов, совершил 4365 обстрелов, в том числе 135 из РСЗО.

На фронте за прошедшие сутки произошло 165 боевых столкновений, из которых 58 пришлись на Покровское направление. Там наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Воздвиженки и Гродовки. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 15 августа, передает УНН.

Детали

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением пяти ракет, а также 58 авиаударов, в том числе сбросил 71 КАБ. Кроме того, осуществил 4365 обстрелов, из них 135 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ОВТ противника и пункту управления, а также поразили четыре артиллерийские системы, средство ПВО, склад боеприпасов и еще один важный объект оккупантов.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Сотницкий Казачок.

На Купянском направлении за сутки произошло девять вражеских атак. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника возле Синьковки, Петропавловки и Берестового.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Невского, Тернов и Макеевки.

На Северском направлении украинские защитники отбивали 25 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Переездного, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз возле Часового Яра и Андреевки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, осуществил 24 атаки в районах Северного, Нелиповки, Железного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Елизаветовка, Гродовка, Орловка, Николаевка, Желанное, Скучное, Ясноброды и Птичье. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Воздвиженки и Гродовки, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Курахивском направлении Силы обороны отбили восемь атак возле Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.

На Времевском направлении, по уточненной информации, противник осуществил семь штурмов наших позиций неподалеку от Водяного и Угледара.

На Орехивском направлении оккупанты пытались выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки и Новоданиловки - всего провели три штурма.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции семь раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

Еще плюс 1220 оккупантов, самолет и 50 БПЛА: Генштаб обновил данные о потерях врага15 августа 2024, 04:50 • 20487 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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