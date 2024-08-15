Еще плюс 1220 оккупантов, самолет и 50 БПЛА: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минулу добу російська армія втратила 1220 військових, літак та 50 безпілотників в Україні. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули близько 595 620 осіб.
За прошедшие сутки российская оккупационная армия потеряла на войне в Украине 1220 военнослужащих. Силы обороны поразили вражеский самолет и сбили 50 беспилотников. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.24 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ около 595 620 (+1220) человек,
- танков ‒ 8484 (+8) ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 16 426 (+24) ед.,
- артиллерийских систем – 16 868 (+47) ед.,
- РСЗО – 1154 (+3) ед.,
- средств ПВО ‒ 922 (+1) ед.,
- самолетов – 367 (+1) ед.,
- вертолетов – 328 (+0) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 13 598 (+50),
- крылатых ракет ‒ 2428 (+2),
- кораблей /катеров ‒ 28 (+0) ед.
- подводных лодок - 1 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 22 775 (+65) ед.,
- специальной техники ‒ 2813 (+0) ед.
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