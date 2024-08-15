В Чёрном море РФ удерживает один ракетоносец с общим залпом до 4 "Калибров"
Киев • УНН
Российская оккупационная армия вывела в Черное море один ракетоносец с общим залпом до 4 крылатых ракет "Калибр".
По состоянию на утро четверга, 15 августа, российская оккупационная армия вывела в Черное море один ракетоносец с общим залпом - до 4 крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.
В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, в Средиземном море 1 вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют,
За сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море - 9 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 11 судов, из них 1 двигался из пролива Босфор.
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