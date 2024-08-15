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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Чёрном море РФ удерживает один ракетоносец с общим залпом до 4 "Калибров"

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 04:06  •  10319 просмотра

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Российская оккупационная армия вывела в Черное море один ракетоносец с общим залпом до 4 крылатых ракет "Калибр".

По состоянию на утро четверга, 15 августа, российская оккупационная армия вывела в Черное море один ракетоносец с общим залпом - до 4 крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, в Средиземном море 1 вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют,

- говорится в сообщении.

За сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 9 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 11 судов, из них 1 двигался из пролива Босфор.
Image

На вышке, которую поразили в Черном море, россияне устанавливали оборудование, чтобы подавать ложные сигналы GPS - Плетенчук10 августа 2024, 13:28 • 34644 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
azovskoe-moreАзовское море
chyornoe-moreЧерное море
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