В Чёрном море РФ удерживает один ракетоносец с общим залпом до 4 "Калибров"

На Закарпатье заработал "сухой порт" на Закарпатье 7 часов назад • 22396 просмотра

Несмотря на атаку рф на энергообъекты: завтра в Украине не планируют отключение электроэнергии 13 часов назад • 31436 просмотра

Продажа "Харьковоблэнерго" трансформаторов по завышенным ценам: задержаны два соорганизатора преступной схемы 13 часов назад • 30232 просмотра

Бизнес в этом году взял 55 млрд грн дешевых кредитов по программе "5-7-9": на что больше всего 15 часов назад • 32207 просмотра