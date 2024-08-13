россия отвела часть войск из Украины для обороны курской области - Politico

На фоне наступательной операции ВСУ в курской области, россия отвела часть войск из оккупированных регионов Украины для обороны собственных границ. Об этом заявил представитель Минобороны рф Дмитрий Лиховой, пишет Politico, передает УНН.

Детали

Отмечается, что рф вывела часть войск с юга Украины на свою собственную территорию, чтобы попытаться отразить наступление Сил обороны.

Россия передислоцировала некоторые свои подразделения как из Запорожской, так и из Херсонской областей на юге Украины - заявил в комментарии Politico Лиховой.

Издание не смогло независимо подтвердить, сколько российских войск было передислоцировано через границу, хотя Лиховой сказал, что это было "относительно небольшое" количество единиц.

ЗСУ перебувають за 40 кілометрів від Курська, випливає зі зведення міноборони рф - росЗМІ

Однако, чтобы попытаться противостоять украинским достижениям, российские войска продолжили наступление на Покровск и другие части Донецкой области Украины.

Напомним,

За неделю ВСУ взяли под контроль около 1000 кв. км в Курской области РФ. Это в 1,7 раза больше территории, чем российские войска захватили в Украине за три месяца с мая по август.