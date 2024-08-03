Киев • УНН
В результате российского обстрела Покровска в Донецкой области погиб 1 человек, 2 ранены. Разрушен частный дом, повреждены другие. Председатель ОВА призвал к эвакуации из-за опасности.
По меньшей мере 1 человек погиб и 2 ранены в результате обстрела Покровска, что в Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
По словам главы ОВА, это уже вторая атака на город за сегодня.
«На этот раз россияне попали в частный сектор: один дом разрушен, еще несколько получили повреждения. Вся территория Донецкой области - опасна для жизни. Россияне бьют по гражданским целенаправленно и регулярно», - отметил Филашкин.
Кроме того, председатель ОВА призвал местных жителей авакироваться.
Донеччина: через обстріли рф за добу є загиблий, 10 людей травмувались, зокрема двоє дітей1 августа 2024, 06:36 • 40309 просмотров