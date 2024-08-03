По меньшей мере 1 человек погиб и 2 ранены в результате обстрела Покровска, что в Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

По словам главы ОВА, это уже вторая атака на город за сегодня.

«На этот раз россияне попали в частный сектор: один дом разрушен, еще несколько получили повреждения. Вся территория Донецкой области - опасна для жизни. Россияне бьют по гражданским целенаправленно и регулярно», - отметил Филашкин.

Кроме того, председатель ОВА призвал местных жителей авакироваться.

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