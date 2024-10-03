118 боестолкновений на фронте: наибольшая вражеская активность остается на Покровском направлении - Генштаб
Киев • УНН
На передовой произошло 118 боестолкновений, наибольшая вражеская активность сохраняется на Покровском направлении. ВСУ отражают атаки противника на разных участках фронта, в частности на Купянском, Лиманском и Краматорском направлениях.
На передовой произошло 118 боестолкновений. Наибольшая вражеская активность сохраняется на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении: террористы дважды атаковали возле Волчанска и Тихого.
На Купянском направлении: противник 14 раз штурмовал в районах Синьковки, Андреевки, Песчаного и Стельмаховки. Сейчас продолжаются 4 боя.
На Лиманском направлении: враг 14 раз бил возле Грековки, Невского, Новосадового, Макеевки и Торского. Сейчас идет два боя.
На Краматорском направлении: ВСУ отбили три атаки вблизи Ивановского, Калиновки и Белой Горы.
На Торецком направлении: оккупанты 20 раз атаковали возле населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка. Сейчас четыре атаки продолжаются.
На Покровском направлении: вражеские силы 29 раз пытались прорвать оборону неподалеку населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецкое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Николаевка, Крутой Яр, Красный Яр, Новогродовка, Селидово.
На Кураховском направлении: враг 17 раз атаковал вблизи населенных пунктов Цукурино, Георгиевка, Курахово, Константиновка, Желанное Второе и Екатериновка. Сейчас шесть боев продолжаются.
На Времовском направлении: захватчики били возле Богоявленки. Во время трех боестолкновений потерпели неудачу, одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Ореховском направлении: продолжается одна попытка противника продвинуться в направлении наших позиций неподалеку Каменского.
На Приднепровском направлении: террористы наступательных действий не проводили.
Генштаб о ситуации на фронте: произошло 57 боевых столкновений, самое горячее - Кураховское направление2 октября 2024, 14:27 • 12882 просмотра