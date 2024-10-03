118 боестолкновений на фронте: наибольшая вражеская активность остается на Покровском направлении - Генштаб

На передовой произошло 118 боестолкновений. Наибольшая вражеская активность сохраняется на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении: террористы дважды атаковали возле Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении: противник 14 раз штурмовал в районах Синьковки, Андреевки, Песчаного и Стельмаховки. Сейчас продолжаются 4 боя.

На Лиманском направлении: враг 14 раз бил возле Грековки, Невского, Новосадового, Макеевки и Торского. Сейчас идет два боя.

На Краматорском направлении: ВСУ отбили три атаки вблизи Ивановского, Калиновки и Белой Горы.

На Торецком направлении: оккупанты 20 раз атаковали возле населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка. Сейчас четыре атаки продолжаются.

На Покровском направлении: вражеские силы 29 раз пытались прорвать оборону неподалеку населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецкое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Николаевка, Крутой Яр, Красный Яр, Новогродовка, Селидово.

На Кураховском направлении: враг 17 раз атаковал вблизи населенных пунктов Цукурино, Георгиевка, Курахово, Константиновка, Желанное Второе и Екатериновка. Сейчас шесть боев продолжаются.

На Времовском направлении: захватчики били возле Богоявленки. Во время трех боестолкновений потерпели неудачу, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Ореховском направлении: продолжается одна попытка противника продвинуться в направлении наших позиций неподалеку Каменского.

На Приднепровском направлении: террористы наступательных действий не проводили.

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 57 боевых столкновений, самое горячее - Кураховское направление