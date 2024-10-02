Генштаб о ситуации на фронте: произошло 57 боевых столкновений, самое горячее - Кураховское направление
Киев • УНН
За сутки произошло 57 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Самые активные бои шли на Кураховском направлении, где враг атаковал 12 раз, а также на Покровском и Торецком направлениях.
Всего с начала суток на фронте произошло 57 боевых столкновений. Самое горячее сегодня Кураховское направление, враг активно действует также на Покровском и Торецком направлении, передает УНН.
На Харьковском направлении нашими защитниками отражена одна атака в районе Волчанска. Также россияне совершили авиаудары по Харькову, Волчанску, Великим Проходам, Черкасской Лозовой и Дергачам, применив десять КАБов.
На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий неподалеку от Синьковки и Андреевки. Четыре боестолкновения закончились, еще одно - продолжается. Авиационным ударам КАБами подверглись Зеленый Гай, Лесная Стенка, Вишневое, всего было сброшено десять авиабомб.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи Грековки, Невского, Новосадового и Торского. Украинские защитники отбили все атаки. Также враг нанес авиационные удары по Чернещине и Ямполовке.
На Северском направлении в течение дня враг наступательных действий не проводил.
На Краматорском направлении захватчики дважды совершали штурмовые действия. Силы обороны остановили одну атаку россиян вблизи Ивановского, еще один бой продолжается в районе Белой Горы. Враг нанес удары авиабомбами по населенным пунктам Никифоровка и Марково, также оккупанты ударили НАРами в район Часового Яра.
На Торецком направлении противник атаковал девять раз неподалеку населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка. Три боя завершились без успеха для оккупантов, еще шесть - продолжаются. Страдают от ударов авиабомбами Краматорск и Славянск, также враг НАРами атаковал населенный пункт Дружба.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 11 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецкое, Николаевка, Крутой Яр, Новогродовка, Селидово. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили восемь атак, три боестолкновения - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.
Самое горячее сегодня Кураховское направление - 12 раз враг атаковал вблизи населенных пунктов Цукурино, Георгиевка, Курахово, Константиновка и Екатериновка. Восемь боев завершены, четыре - продолжаются.
На Времовском направлении оккупанты дважды безуспешно атаковали позиции наших войск возле Богоявленки. Враг нанес авиационный удар в районе Урожайного.
На Ореховском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, продолжается одно боестолкновение в районе Каменского, кроме того враг нанес авиаудар НАРами по Малой Токмачке.
На Приднепровском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, добавили в Генштабе.
Генштаб: за сутки 189 боев, наиболее напряженная ситуация - на Покровском направлении1 октября 2024, 05:29 • 14569 просмотров