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Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 57 бойових зіткнень, найгарячіший - Курахівський напрямок

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 57 бойових зіткнень, найгарячіший - Курахівський напрямок

Київ • УНН

 • 20195 перегляди

За добу відбулося 57 бойових зіткнень на різних напрямках фронту. Найактивніші бої точилися на Курахівському напрямку, де ворог атакував 12 разів, а також на Покровському та Торецькому напрямках.

Загалом від початку доби на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Найгарячіший сьогодні Курахівський напрямок, ворог активно діє також на Покровському та Торецькому напрямку, передає УНН.

На Харківському напрямку нашими захисниками відбито одну атаку в районі Вовчанська. Також росіяни здійснили авіаудари по Харкову, Вовчанську, Великим Проходам, Черкаській Лозовій та Дергачам, застосувавши десять КАБів.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Синьківки та Андріївки. Чотири боєзіткнення закінчилися, ще одне – триває. Авіаційних ударів КАБами зазнали Зелений Гай, Лісна Стінка, Вишневе, всього було скинуто десять авіабомб.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу Греківки, Невського, Новосадового та Торського. Українські захисники відбили всі атаки. Також ворог завдав авіаційних ударів по Чернещині та Ямполівці.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку загарбники двічі здійснювали штурмові дії. Сили оборони зупинили одну атаку росіян поблизу Іванівського, ще один бій триває в районі Білої Гори. Ворог завдав ударів авіабомбами по населеним пунктам Никифорівка та Маркове, також окупанти вдарили НАРами у район Часового Яру.

На Торецькому напрямку противник атакував дев’ять разів неподалік населених пунктів Диліївка, Торецьк, Неліпівка, Щербинівка. Три бої завершилися без успіху для окупантів, ще шість – продовжуються. Потерпають від ударів авіабомбами Краматорськ та Слов’янськ, також ворог НАРами атакував населений пункт Дружба.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 11 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Миколаївка, Крутий Яр, Новогродівка, Селидове. Сили оборони стримують натиск противника та відбили вісім атак, три боєзіткнення – досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Найгарячіший сьогодні Курахівський напрямок – 12 разів ворог атакував поблизу населених пунктів Цукурине, Георгіївка, Курахове, Костянтинівка та Катеринівка. Вісім боїв завершено, чотири – продовжуються.

На Времівському напрямку окупанти двічі безуспішно атакували позиції наших військ біля Богоявленки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Урожайного.

На Оріхівському напрямку противник продовжує обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури, триває одне боєзіткнення в районі Кам’янського, окрім того ворог завдав авіаудару НАРами по Малій Токмачці.

На Придніпровському напрямку російські загарбники наступальних дій не проводили.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала, додали у Генштабі.

Генштаб: за добу 189 боїв, найбільш напружена ситуація - на Покровському напрямку01.10.24, 08:29 • 16625 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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