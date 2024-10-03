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118 боєзіткнень на фронті: найбільша ворожа активність залишається на Покровському напрямку - Генштаб

118 боєзіткнень на фронті: найбільша ворожа активність залишається на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 19417 перегляди

На передовій відбулося 118 боєзіткнень, найбільша ворожа активність зберігається на Покровському напрямку. ЗСУ відбивають атаки противника на різних ділянках фронту, зокрема на Куп'янському, Лиманському та Краматорському напрямках.

На передовій відбулося 118 боєзіткнень. Найбільша ворожа активність зберігається на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку: терористи двічі атакував біля Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку: противник 14 разів штурмував у районах Синьківки, Андріївки, Піщаного та Стельмахівки. Нині тривають 4 бої.

На Лиманському напрямку: ворог 14 разів бив біля Греківки, Невського, Новосадового, Макіївки та Торського. Зараз точиться два бої.

На Краматорському напрямку: ЗСУ відбили три атаки поблизу Іванівського, Калинівки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку: окупанти 20 разів атакували біля населених пунктів Диліївка, Торецьк, Неліпівка, Щербинівка. Нині чотири атаки продовжуються.

На Покровському напрямку: ворожі сили 29 разів намагалися прорвати оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Зелене Поле, Миролюбівка, Миколаївка, Крутий Яр, Красний Яр, Новогродівка, Селидове.

На Курахівському напрямку: ворог 17 разів атакував поблизу населених пунктів Цукурине, Георгіївка, Курахове, Костянтинівка, Желанне Друге та Катеринівка. Зараз шість боїв продовжуються.

На Времівському напрямку: загарбники били біля Богоявленки. Під час трьох боєзіткнень зазнали невдачі, одне боєзіткнення досі продовжується.

На Оріхівському напрямку: триває одна спроба противника просунутись в напрямку наших позицій неподалік Кам’янського.

На Придніпровському напрямку: терористи наступальних дій не проводили.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 57 бойових зіткнень, найгарячіший - Курахівський напрямок02.10.24, 17:27 • 20195 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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