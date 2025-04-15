Покровськ, Україна

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 2822 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 28474 перегляди

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Генштаб: на фронті відбулося 119 боєзіткнень, найбільше на Курахівському напрямку

На передовій сталося119 бойових зіткнень, найінтенсивніші - на Курахівському напрямку. Ворог атакував на різних ділянках фронту, зокрема на Харківському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках.

Війна • 9 жовтня, 21:34 • 16603 перегляди

Російські війська здійснили 80 атак на позиції ЗСУ: найбільш активно діють на Курахівському та Покровському напрямках

Генштаб повідомляє про 80 атак російських військ на позиції Сил оборони України станом на 16:00. Найактивніші бої відбуваються на Курахівському та Покровському напрямках.

Війна • 9 жовтня, 14:31 • 13571 перегляди

На Донеччині внаслідок атак терористів, пошкоджено 65 цивільних об’єктів, загинула 1 людина, 11 людей поранені

За добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено 65 цивільних об'єктів, зокрема 22 житлові будинки, загинула 1 людина, 11 поранені.

Суспільство • 9 жовтня, 07:55 • 35777 перегляди

СБУ затримала агента фсб, завербованого через сайти знайомств

Контррозвідка СБУ затримала 23-річного інформатора фсб, який діяв на Донеччині та в Сумах. Зловмисник розвідував позиції українських військ та коригував повітряні атаки окупантів, його завербували через "медову пастку".

Війна • 9 жовтня, 07:54 • 13719 перегляди

Генштаб: на фронті відбулося 142 бойових зіткнень, найгарячіше на Курахівському напрямку

На передовій сталося 142 боєзіткнення, найбільше на Курахівському напрямку - 39 атак.

Війна • 8 жовтня, 20:09 • 27034 перегляди

На фронті кількість боїв зросла майде до 80. У Генштабі назвали найгарячіші напрямки

Генштаб повідомляє про зростання кількості бойових зіткнень до 79. Найінтенсивніші бої відбуваються на Курахівському, Куп'янському та Покровському напрямках, де ворог активно атакує українські позиції.

Війна • 4 жовтня, 16:43 • 18604 перегляди

118 боєзіткнень на фронті: найбільша ворожа активність залишається на Покровському напрямку - Генштаб

На передовій відбулося 118 боєзіткнень, найбільша ворожа активність зберігається на Покровському напрямку. ЗСУ відбивають атаки противника на різних ділянках фронту, зокрема на Куп'янському, Лиманському та Краматорському напрямках.

Війна • 2 жовтня, 21:17 • 19426 перегляди

Генштаб: за добу 155 боїв, найгарячіші напрямки - Куп'янський, Покровський та Курахівський

За добу на фронті відбулося 155 боїв, найбільше на Куп'янському, Покровському та Курахівському напрямках. Ворог завдав 2 ракетних та 68 авіаударів, здійснив понад 3810 обстрілів позицій ЗСУ.

Війна • 2 жовтня, 05:31 • 34433 перегляди

Ворог обстріляв Мирноград на Донеччині: є загиблий, рятувальники доправили до лікарні пораненого

Внаслідок російського обстрілу Мирнограда на Донеччині загинула 1 людина, пошкоджено 2 багатоквартирні будинки. Рятувальники надали допомогу пораненому чоловіку, який отримав осколкове поранення ноги.

Війна • 30 вересня, 13:27 • 21140 перегляди

Генштаб: за добу відбулося 68 бойових зіткнень, окупанти активно атакують на Покровському та Курахівському напрямках

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Сьогодні від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів.

Війна • 29 вересня, 14:05 • 45912 перегляди

За сьогодні на фронті відбулось понад 70 боїв, найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках - Генштаб

За добу відбулося більше 70 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої на Курахівському та Покровському напрямках.

Війна • 27 вересня, 13:47 • 16037 перегляди

Армія рф обстріляла Донеччину 27 разів за добу: четверо загиблих і 11 поранених

За 26 вересня російські війська 27 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак загинуло 4 мирних жителі, 11 отримали поранення, пошкоджено десятки будинків та об'єктів інфраструктури.

Війна • 27 вересня, 07:24 • 18966 перегляди

російські війська атакують Вугледар з трьох сторін - британська розвідка

Російські війська займають околиці Вугледара і атакують місто з трьох боків, повідомляє британська розвідка. Також росіяни ведуть бої в Торецьку, на південь від Покровська та в районі Часова Яру.

Війна • 25 вересня, 09:45 • 16758 перегляди

ISW: захоплення Вугледара не дасть росіянам особливої оперативної переваги

Російські війська досягли околиць Вугледара, але його захоплення навряд чи надасть їм особливу перевагу для подальших операцій на заході Донецької області. Вугледар не є важливим логістичним вузлом.

Війна • 25 вересня, 07:45 • 14751 перегляди

Генштаб про ситуацію на фронті: ворог 89 разів атакував позиції Сил оборони

Російські війська продовжують наступ на різних ділянках фронту. Українські захисники відбили 89 атак противника, але бої все ще тривають на Лиманському, Торецькому та інших напрямках.

Війна • 23 вересня, 18:02 • 21670 перегляди

800-річну кам’яну бабу евакуювали з Донеччини до Дніпра

З прифронтової зони Покровського району до Дніпра евакуйовано 800-річну кам'яну скульптуру половецького воїна вагою пів тонни. Статуя буде законсервована та зберігатиметься у музеї до покращення безпекової ситуації.

Війна • 23 вересня, 17:09 • 23762 перегляди

Допомога військовим та медикам: вже 150 гуманітарних місій здійснив Благодійний фонд "Надія"

Благодійний фонд "Надія" провів 150 гуманітарних місій на прифронтові території. Фонд забезпечує військових та медиків сучасним обладнанням, включаючи медичну техніку та засоби зв'язку.

Новини Бізнесу • 22 вересня, 07:43 • 19964 перегляди

Ворог накрив вогнем 13 населених пунктів Донеччини: 10 поранених за добу

За добу росіяни обстріляли 13 населених пунктів Донецької області, поранивши 10 цивільних. Пошкоджено 30 об'єктів, включаючи житлові будинки, підприємства та критичну інфраструктуру.

Війна • 19 вересня, 07:14 • 23440 перегляди

На фронті за добу відбулось 132 боєзіткнення, 51 з них на Покровському напрямку – Генштаб

За минулу добу відбулося 132 бойових зіткнення. Противник завдав 7 ракетних і 70 авіаударів, здійснив 4698 обстрілів. ЗСУ успішно відбили атаки на різних напрямках, завдавши ворогу значних втрат.

Війна • 17 серпня, 08:04 • 41938 перегляди

Окупанти наступали біля Залізного, Нью-Йорка та Торецька: Генштаб про ситуацію на фронті

За добу відбулося 68 бойових зіткнень на різних напрямках фронту. На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до 10, наступаючи біля Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

Війна • 15 серпня, 14:17 • 35464 перегляди

Чим більше військової присутності рф буде знищено в прикордонні, то ближче буде мир – Зеленський

Президент Зеленський заявив про важливість знищення російської військової присутності в прикордонних районах. Він наголосив на необхідності об'єднаних дій та повного використання досягнень України.

Війна • 13 серпня, 17:36 • 31457 перегляди

росія відвела частину військ з України для оборони курської області - Politico

росія передислокувала війська з півдня України на свою територію через наступ ЗСУ у Курській області. За тиждень українські сили взяли під контроль близько 1000 кв. км російської території.

Війна • 13 серпня, 15:20 • 93157 перегляди

Британська розвідка: армія рф на фронті продовжує покладатися на дорогі піхотні атаки

Російські війська ведуть наступальні операції на різних ділянках фронту, зосереджуючись на центральній частині Донецької області. Покровськ опинився за 16 км від лінії фронту, а просування біля Нью-Йорку загрожує Торецьку.

Війна • 9 серпня, 12:28 • 24492 перегляди

101 бойове зіткнення на фронті: найбільше атак на Покровському напрямку

За добу відбулося 101 бойове зіткнення, найбільше на Покровському та Лиманському напрямках. Ворог завдав 73 авіаудари та здійснив 4747 обстрілів, Сили оборони відбили численні атаки на різних ділянках фронту.

Війна • 9 серпня, 05:58 • 38063 перегляди

Донеччина: вранці зазнав ворожої атаки об'єкт інфраструктури у Покровському районі, 6 поранених, у Торецьку є загиблий

За добу росія здійснила 2841 обстріл 6 населених пунктів Донеччини. Внаслідок атак загинула 1 людина, 8 цивільних отримали поранення, пошкоджено 15 цивільних об'єктів.

Війна • 6 серпня, 08:07 • 52093 перегляди

рф вбиває цивільних: 1 загиблий і 4 поранених

У Донецькій області внаслідок атак загинув 1 мирний житель, ще 4 отримали поранення. Голова Донецької ОВА повідомляє про зростання кількості жертв, не враховуючи Маріуполь і Волноваху.

Війна • 4 серпня, 05:41 • 32430 перегляди

Сили агресора просунулися в Часовому Яру, тривають бої на Донеччині - DeepState

DeepState, ворожі війська просунулися у Часовому Яру. Бої тривають біля Новоселівки Першої та у Залізному.

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Генштаб про ситуацію на фронті: окупанти бомбардували двома КАБами територію Серебрянського лісу

За добу відбулося 76 бойових зіткнень на різних напрямках фронту. Найактивніше ворог атакував на Торецькому та Покровському напрямках, також завдав авіаударів по Харківщині та Сумщині.

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Окупанти вдруге за день обстріляли Покровськ: щонайменше одна людина загинула і дві - поранені

Внаслідок російського обстрілу Покровська на Донеччині загинула 1 людина, 2 поранені. Зруйновано приватний будинок, пошкоджено інші. Голова ОВА закликав до евакуації через небезпеку.

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Генштаб: 127 боїв за добу, третина на Покровському напрямку

За добу відбулося 127 бойових зіткнень, з них 53 на Покровському напрямку. Ворог концентрував зусилля біля Новоолександрівки і Желанного, завдав 63 авіаудари та 1187 ударів дронами-камікадзе.

Війна • 2 серпня, 05:36 • 35433 перегляди