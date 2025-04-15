Покровськ, Україна

На передовій сталося119 бойових зіткнень, найінтенсивніші - на Курахівському напрямку. Ворог атакував на різних ділянках фронту, зокрема на Харківському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках.
Генштаб повідомляє про 80 атак російських військ на позиції Сил оборони України станом на 16:00. Найактивніші бої відбуваються на Курахівському та Покровському напрямках.
За добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено 65 цивільних об'єктів, зокрема 22 житлові будинки, загинула 1 людина, 11 поранені.
Контррозвідка СБУ затримала 23-річного інформатора фсб, який діяв на Донеччині та в Сумах. Зловмисник розвідував позиції українських військ та коригував повітряні атаки окупантів, його завербували через "медову пастку".
На передовій сталося 142 боєзіткнення, найбільше на Курахівському напрямку - 39 атак.
Генштаб повідомляє про зростання кількості бойових зіткнень до 79. Найінтенсивніші бої відбуваються на Курахівському, Куп'янському та Покровському напрямках, де ворог активно атакує українські позиції.
На передовій відбулося 118 боєзіткнень, найбільша ворожа активність зберігається на Покровському напрямку. ЗСУ відбивають атаки противника на різних ділянках фронту, зокрема на Куп'янському, Лиманському та Краматорському напрямках.
За добу на фронті відбулося 155 боїв, найбільше на Куп'янському, Покровському та Курахівському напрямках. Ворог завдав 2 ракетних та 68 авіаударів, здійснив понад 3810 обстрілів позицій ЗСУ.
Внаслідок російського обстрілу Мирнограда на Донеччині загинула 1 людина, пошкоджено 2 багатоквартирні будинки. Рятувальники надали допомогу пораненому чоловіку, який отримав осколкове поранення ноги.
Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Сьогодні від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів.
За добу відбулося більше 70 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої на Курахівському та Покровському напрямках.
За 26 вересня російські війська 27 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак загинуло 4 мирних жителі, 11 отримали поранення, пошкоджено десятки будинків та об'єктів інфраструктури.
Російські війська займають околиці Вугледара і атакують місто з трьох боків, повідомляє британська розвідка. Також росіяни ведуть бої в Торецьку, на південь від Покровська та в районі Часова Яру.
Російські війська досягли околиць Вугледара, але його захоплення навряд чи надасть їм особливу перевагу для подальших операцій на заході Донецької області. Вугледар не є важливим логістичним вузлом.
Російські війська продовжують наступ на різних ділянках фронту. Українські захисники відбили 89 атак противника, але бої все ще тривають на Лиманському, Торецькому та інших напрямках.
З прифронтової зони Покровського району до Дніпра евакуйовано 800-річну кам'яну скульптуру половецького воїна вагою пів тонни. Статуя буде законсервована та зберігатиметься у музеї до покращення безпекової ситуації.
Благодійний фонд "Надія" провів 150 гуманітарних місій на прифронтові території. Фонд забезпечує військових та медиків сучасним обладнанням, включаючи медичну техніку та засоби зв'язку.
За добу росіяни обстріляли 13 населених пунктів Донецької області, поранивши 10 цивільних. Пошкоджено 30 об'єктів, включаючи житлові будинки, підприємства та критичну інфраструктуру.
За минулу добу відбулося 132 бойових зіткнення. Противник завдав 7 ракетних і 70 авіаударів, здійснив 4698 обстрілів. ЗСУ успішно відбили атаки на різних напрямках, завдавши ворогу значних втрат.
За добу відбулося 68 бойових зіткнень на різних напрямках фронту. На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до 10, наступаючи біля Залізного, Нью-Йорка та Торецька.
Президент Зеленський заявив про важливість знищення російської військової присутності в прикордонних районах. Він наголосив на необхідності об'єднаних дій та повного використання досягнень України.
росія передислокувала війська з півдня України на свою територію через наступ ЗСУ у Курській області. За тиждень українські сили взяли під контроль близько 1000 кв. км російської території.
Російські війська ведуть наступальні операції на різних ділянках фронту, зосереджуючись на центральній частині Донецької області. Покровськ опинився за 16 км від лінії фронту, а просування біля Нью-Йорку загрожує Торецьку.
За добу відбулося 101 бойове зіткнення, найбільше на Покровському та Лиманському напрямках. Ворог завдав 73 авіаудари та здійснив 4747 обстрілів, Сили оборони відбили численні атаки на різних ділянках фронту.
За добу росія здійснила 2841 обстріл 6 населених пунктів Донеччини. Внаслідок атак загинула 1 людина, 8 цивільних отримали поранення, пошкоджено 15 цивільних об'єктів.
У Донецькій області внаслідок атак загинув 1 мирний житель, ще 4 отримали поранення. Голова Донецької ОВА повідомляє про зростання кількості жертв, не враховуючи Маріуполь і Волноваху.
DeepState, ворожі війська просунулися у Часовому Яру. Бої тривають біля Новоселівки Першої та у Залізному.
За добу відбулося 76 бойових зіткнень на різних напрямках фронту. Найактивніше ворог атакував на Торецькому та Покровському напрямках, також завдав авіаударів по Харківщині та Сумщині.
Внаслідок російського обстрілу Покровська на Донеччині загинула 1 людина, 2 поранені. Зруйновано приватний будинок, пошкоджено інші. Голова ОВА закликав до евакуації через небезпеку.
За добу відбулося 127 бойових зіткнень, з них 53 на Покровському напрямку. Ворог концентрував зусилля біля Новоолександрівки і Желанного, завдав 63 авіаудари та 1187 ударів дронами-камікадзе.