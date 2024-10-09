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Російські війська здійснили 80 атак на позиції ЗСУ: найбільш активно діють на Курахівському та Покровському напрямках

Російські війська здійснили 80 атак на позиції ЗСУ: найбільш активно діють на Курахівському та Покровському напрямках

Київ • УНН

 • 13570 перегляди

Генштаб повідомляє про 80 атак російських військ на позиції Сил оборони України станом на 16:00. Найактивніші бої відбуваються на Курахівському та Покровському напрямках.

Ворог не припиняє спроб просуватися в глибину території України. Станом на 16:00  армія рф 80 разів атакувала позиції Сил оборони. Найбільш активно ворог діє на Курахівському та Покровському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу за 9 листопада, передає УНН.

Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи поблизу Цупівки та Липців скинули дві керовані авіаційні бомби, до того ж двічі намагались потіснити наших захисників із займаних позицій поблизу Вовчанська. Штурми відбито, ситуація контрольована.

Одинадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу Кучерівки, Петропавлівки, Новоселівки, Вишневого та Кругляківки.

Ворожі підрозділи не припиняють атакувати на Лиманському напрямку в районах населених пунктів Греківка, Дружелюбівка, Андріївка, Макіївка та Торське. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили п’ять з десяти ворожих атак. Бої тривають.

Краматорський напрямок п'ять разів був атакований поблизу Міньківки, Часового Яру, Олександро-Шультиного, Білої Гори та Ступочок.

На даний час на Торецькому напрямку відбулося дев'ять ворожих атак. Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію ворог атакував біля населених пунктів Торецьк, Неліпівка, Щербинівка та Диліївка, сім боєзіткнень тривають дотепер.

За підтримки авіації з початку доби на Покровському напрямку окупанти здійснили 13 атак позицій наших захисників в районах Сухої Балки, Новоторецького, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру та Селидового. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 12 атак противника, одне боєзіткнення триває дотепер.

21 боєзіткнення сьогодні відбулось на Курахівському напрямку, де загарбники найактивніше намагаються просунутися в районах Гірника, Новоселидівки, Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки. П’ять боїв досі тривають.

Поблизу Богоявленки на Времівському напрямку загарбники п’ять разів йшли в наступ на позиції українських військ, біля якої боєзіткнення триває до цього часу. 

На Придніпровському напрямку російські загарбники чотири рази намагалися витіснити з позицій наші підрозділи, на даний час триває бій.

На інших напрямках, на даний час, ворог активних дій не веде.

Також в Генштабі повідомили, що за сьогодні російська авіація здійснила шість авіаційних ударів скинувши при цьому 14 керованих авіаційних бомб на територію курської області рф.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
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