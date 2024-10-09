Российские войска совершили 80 атак на позиции ВСУ: наиболее активно действуют на Кураховском и Покровском направлениях
Киев • УНН
Генштаб сообщает о 80 атаках российских войск на позиции Сил обороны Украины по состоянию на 16:00. Самые активные бои происходят на Кураховском и Покровском направлениях.
Враг не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины. По состоянию на 16:00 армия рф 80 раз атаковала позиции Сил обороны. Наиболее активно враг действует на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба за 9 ноября, передает УНН.
Сегодня на Харьковском направлении российские террористы вблизи Цуповки и Липцев сбросили две управляемые авиационные бомбы, к тому же дважды пытались потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи Волчанска. Штурмы отбиты, ситуация контролируется.
Одиннадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы вблизи Кучеровки, Петропавловки, Новоселовки, Вишневого и Кругляковки.
Вражеские подразделения не прекращают атаковать на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Андреевка, Макеевка и Торское. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отбили пять из десяти вражеских атак. Бои продолжаются.
Краматорское направление пять раз было атаковано вблизи Миньковки, Часового Яра, Александро-Шультино, Белой Горы и Ступочек.
В настоящее время на Торецком направлении произошло девять вражеских атак. Активно применяя бомбардировочную авиацию враг атаковал возле населенных пунктов Торецк, Нелиповка, Щербиновка и Дилиевка, семь боестолкновений продолжаются до сих пор.
При поддержке авиации с начала суток на Покровском направлении оккупанты совершили 13 атак позиций наших защитников в районах Сухой Балки, Новоторецкого, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра и Селидово. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 12 атак противника, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
21 боестолкновение сегодня состоялось на Кураховском направлении, где захватчики активно пытаются продвинуться в районах Горняка, Новоселидовки, Цукурино, Острого, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки. Пять боев до сих пор продолжаются.
Вблизи Богоявленки на Времовском направлении захватчики пять раз шли в наступление на позиции украинских войск, возле которой боестолкновение продолжается до сих пор.
На Приднепровском направлении российские захватчики четыре раза пытались вытеснить с позиций наши подразделения, в настоящее время продолжается бой.
На других направлениях, в настоящее время, враг активных действий не ведет.
Также в Генштабе сообщили, что за сегодня российская авиация осуществила шесть авиационных ударов сбросив при этом 14 управляемых авиационных бомб на территорию курской области рф.