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На фронті кількість боїв зросла майде до 80. У Генштабі назвали найгарячіші напрямки

На фронті кількість боїв зросла майде до 80. У Генштабі назвали найгарячіші напрямки

Київ • УНН

 • 18603 перегляди

Генштаб повідомляє про зростання кількості бойових зіткнень до 79. Найінтенсивніші бої відбуваються на Курахівському, Куп'янському та Покровському напрямках, де ворог активно атакує українські позиції.

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 79. Найгарячіше зараз на Курахівському, Куп’янському та Покровському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу, станом на 16:00, передає УНН.

На Харківському напрямку з початку доби відбулося три боєзіткнення поблизу Стариці та Вовчанська, два з яких ще триває. При цьому окупанти скинули дві авіабомби в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські війська 11 разів намагалися штурмувати наші позиції поблизу Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової, бої тривають. Авіаудару зазнала Глушківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Греківки, Макіївки, Новосадового та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже вісім боєзіткнень, досі триває два. Ворог завдав авіаційних ударів КАБами в районах населених пунктів Ізюмське, Зарічне, Озерне та Лиман, застосувавши 20 авіабомб.

Противник не полишає спроби прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте, отримує гідну відсіч від українських захисників. Так, поблизу Верхньокам’янського окупанти двічі намагалися потіснити наші підрозділи. Завдали ударів авіацією по Закітному, Переїзному та Різниківці.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська шість разів намагалися вибити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Калинівки, Ступочок та Андріївки. Також противник завдав удару некерованими авіаційними ракетами по Часовому Яру та скинув КАБ на Юрківку.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки бомбардувальної авіації вісім разів атакував позиції наших військ. На даний час триває сім боєзіткнень поблизу Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку в районах Миколаївки, Селідового та Лисівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив сім штурмів наших позицій. Тривають бої у чотирьох локаціях. Також ворожа авіація завдала ударів поблизу населених пунктів Покровськ та Селідове, застосувавши КАБи.

Складна ситуація спостерігається на Курахівському напрямку, де ворог від початку доби 16 разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Антонівки, Костянтинівки та в напрямку Богоявленки. Шість боєзіткнень тривають.

В районі Роботиного, Малих Щербаків та Кам’янського на Оріхівському напрямку окупанти чотири рази намагалися просунутися вперед, але отримали жорстку відсіч, триває бій поблизу Кам’янського. 

Генштаб: 142 бої за добу, найбільше - на Покровському напрямку04.10.24, 08:31 • 15613 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
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