На фронте количество боев выросло почти до 80. В Генштабе назвали самые горячие направления

Количество боевых столкновений на фронте возросло до 79. Горячее всего сейчас на Кураховском, Купянском и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба, по состоянию на 16:00, передает УНН.

На Харьковском направлении с начала суток произошло три боестолкновения вблизи Старицы и Волчанска, два из которых еще продолжаются. При этом оккупанты сбросили две авиабомбы в районе Волчанска.

На Купянском направлении российские войска 11 раз пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой, бои продолжаются. Авиаудару подверглась Глушковка.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Грековки, Макеевки, Новосадового и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже восемь боестолкновений, до сих пор продолжается два. Враг нанес авиационные удары КАБами в районах населенных пунктов Изюмское, Заречное, Озерное и Лиман, применив 20 авиабомб.

Противник не оставляет попытки прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако, получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Верхнекаменского оккупанты дважды пытались потеснить наши подразделения. Нанесли удары авиацией по Закитному, Переездному и Резниковке.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска шесть раз пытались выбить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Калиновки, Ступочек и Андреевки. Также противник нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами по Часовому Яру и сбросил КАБ на Юрковку.

На Торецком направлении враг при поддержке бомбардировочной авиации восемь раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время продолжается семь боестолкновений вблизи Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении в районах Николаевки, Селидово и Лысовки идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил семь штурмов наших позиций. Продолжаются бои в четырех локациях. Также вражеская авиация нанесла удары вблизи населенных пунктов Покровск и Селидово, применив КАБы.

Сложная ситуация наблюдается на Кураховском направлении, где враг с начала суток 16 раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Цукурино, Острого, Георгиевки, Антоновки, Константиновки и в направлении Богоявленки. Шесть боестолкновений продолжаются.

В районе Роботино, Малых Щербаков и Каменского на Ореховском направлении оккупанты четыре раза пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор, продолжается бой вблизи Каменского.

Генштаб: 142 боя за сутки, больше всего - на Покровском направлении