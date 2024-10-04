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Генштаб: 142 боя за сутки, больше всего - на Покровском направлении

Генштаб: 142 боя за сутки, больше всего - на Покровском направлении

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 05:31  •  5088 просмотра

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На фронте произошло 142 боевых столкновения, больше всего на Покровском направлении. Враг нанес 3 ракетных, 67 авиационных ударов и более 4000 обстрелов, использовав 1585 дронов-камикадзе.

На фронте за прошедшие сутки произошло 142 боя, примерно пятая часть которых - на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке за 8 часов 4 октября, пишет УНН.

За прошедшие сутки произошло 142 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением трех ракет, а также 67 авиационных ударов, в частности сбросил 135 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил более 4 тысяч обстрелов, из них 105 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1585 дронов-камикадзе.

15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, как указано, нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражены два склада горюче-смазочных материалов, артиллерийская система, средство ПВО и станция радиоэлектронной борьбы.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, такова:

На Харьковском направлении враг четыре раза проводил наступательные и штурмовые действия в районах Старицы и Волчанска.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло одиннадцати. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Синьковки, Куриловки, Песчаного, Вишневого, Петропавловки и Першотравневого.

На Лиманском направлении наши войска остановили 13 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Макеевка, Новосадовое, Торское, Дружелюбовка, Грековка и Дроновка.

Одна атака неподалеку от Спирного отбита Силами обороны на Северском направлении.

Шесть попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Андреевки, Белой Горы и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируется. Враг действовал при поддержке авиации - бил КАБами в районе Часового Яра.

Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Катериновка, Дружба и Клебан-Бык на Торецком направлении, к тому же враг девять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка, Дачного и Нелиповки.

30 атак - такое количество за минувшие сутки отражено нашими защитниками на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку Сухой Балки, Горняка, Луча, Новоторецкого и Крутого Яра. Основные же усилия враг сосредотачивал в районах Николаевки и Селидово, где состоялось соответственно девять и семь боестолкновений; кроме того, бомбил Мирноград, Белицкое и Селидово, сбросив семь управляемых авиабомб.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Новоалександровки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Трудового, Воздвиженки, Антоновки и Катериновки оккупанты 23 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Три атаки противника остановлены нашими защитниками в районе Богоявленки и одну - вблизи Максимовки, что на Времовском направлении.

На Ореховском направлении вражеские подразделения дважды пытались продвинуться в районах Каменского и Новоданиловки.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

«Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. За минувшие сутки враг нанес по своей же территории один ракетный и четырнадцать авиаударов, применив 30 управляемых авиабомб; кроме того совершил почти 300 обстрелов», - сообщили в Генштабе

ВСУ: За сутки рф потеряла 1230 военных и 15 танков4 октября 2024, 04:30 • 10648 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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