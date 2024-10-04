ВСУ: За сутки рф потеряла 1230 военных и 15 танков
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях оккупантов за сутки. Общие потери врага с начала войны достигли 657 940 человек, 8908 танков и 17627 бронемашин.
За сутки агрессор потерял 1230 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 04.10.24:
- Личный состав: 657 940 (+1230).
- Танки: 8908 (+15).
- Бронированные боевые машины: 17627 (+31).
- Артиллерийские системы: 18965 (+59).
- РСЗВ: 1212 (+8).
- Средства ППО: 965 (+1).
- Самолеты: 368.
- Вертолёты: 328.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 16494 (+101).
- Крылатые ракеты: 2613.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 25820 (+70).
- Специальная техника: 3333 (+3).
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