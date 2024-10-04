ВСУ: За сутки рф потеряла 1230 военных и 15 танков

За сутки агрессор потерял 1230 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 04.10.24:

- Личный состав: 657 940 (+1230).

- Танки: 8908 (+15).

- Бронированные боевые машины: 17627 (+31).

- Артиллерийские системы: 18965 (+59).

- РСЗВ: 1212 (+8).

- Средства ППО: 965 (+1).

- Самолеты: 368.

- Вертолёты: 328.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 16494 (+101).

- Крылатые ракеты: 2613.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 25820 (+70).

- Специальная техника: 3333 (+3).

Генштаб: произошло 132 боестолкновения, оккупанты больше всего сосредотачивают атаки на Покровском и Кураховском направлениях