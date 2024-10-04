ЗСУ: За добу рф втратила 1230 військових та 15 танків
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати окупантів за добу. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 657 940 осіб, 8908 танків та 17627 бронемашин.
За добу агресор втратив 1230 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 04.10.24:
- Особовий склад: 657 940 (+1230).
- Танки: 8908 (+15).
- Броньовані бойові машини: 17627 (+31).
- Артилерійські системи: 18965 (+59).
- РСЗВ: 1212 (+8).
- Засоби ППО: 965 (+1).
- Літаки: 368.
- Гелікоптери: 328.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 16494 (+101).
- Крилаті ракети: 2613.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 25820 (+70).
- Спеціальна техніка: 3333 (+3).
Генштаб: відбулося 132 боєзіткнення, окупанти найбільше зосереджують атаки на Покровському і Курахівському напрямках03.10.24, 23:53 • 19405 переглядiв