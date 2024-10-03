Генштаб: відбулося 132 боєзіткнення, окупанти найбільше зосереджують атаки на Покровському і Курахівському напрямках

На фронті відбулося 132 боєзіткнень. Окупанти зосереджують основні наступальні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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За інформацією, держава-терорист завдала трьох ракетних ударів, 48 авіаударів, задіяла для ударів 788 дронів-камікадзе та здійснила понад 3000 обстрілів.

Щодо напрямків

На Харківському: терористи тричі безуспішно штурмували в районах Вовчанська та Стариці, а також скинули десять авіабомб на Черкаську Лозову, Старицю та Бочкове.

На Куп’янському: загарбники 11 разів атакували біля Синьківки, Курилівки, Піщаного та Першотравневого. Досі тривають боєзіткнення у районі Вишневого та Петропавлівки.

На Лиманському: окупанти 13 разів у районах населених пунктів Макіївка, Новосадове, Торське, Дружелюбівка, Греківка та Дронівка.

На Сіверському: ворог здійснив невдалу спробу штурму в районі Спірного.

На Краматорському: ЗСУ відбили 6 спроб загарбників в районі Андріївки, Білої Гори та Ступочок. Крім того, за підтримки бомбардувальної авіації ворог атакував Часів Яр.

На Торецькому: терористи 9 разів били по Торецьку, Дачному та Неліпівці. Також авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Катеринівка, Дружба та Клебан-Бик.

На Покровському: супротивник 28 разів атакував в районах Сухої Балки, Гірника, Променя, Новоторецького та Крутого Яру.

На Курахівському: було 23 ворожих атаки в районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового, Воздвиженки, Антонівки та Катеринівки. Дві з них продовжуються.

На Времівському: сили терористі 4 рази штурмували в напрямку Максимівки та Богоявленки.

На Оріхівському: ЗСУ зупинили дві атаки неподалік Кам'янського та Новоданилівки.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 57 бойових зіткнень, найгарячіший - Курахівський напрямок