Генштаб: произошло 132 боестолкновения, оккупанты больше всего сосредотачивают атаки на Покровском и Кураховском направлениях

На фронте произошло 132 боестолкновения. Оккупанты сосредотачивают основные наступательные усилия на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

По информации, государство-террорист нанесло три ракетных удара, 48 авиаударов, задействовало для ударов 788 дронов-камикадзе и осуществило более 3000 обстрелов.

По направлениям

На Харьковском: террористы трижды безуспешно штурмовали в районах Волчанска и Старицы, а также сбросили десять авиабомб на Черкасскую Лозовую, Старицу и Бочково.

На Купянском: захватчики 11 раз атаковали у Синьковки, Куриловки, Песчаного и Першотравневого. До сих пор продолжаются боестолкновения в районе Вишневого и Петропавловки.

На Лиманском: оккупанты 13 раз в районах населенных пунктов Макеевка, Новосадовое, Торское, Дружелюбовка, Грековка и Дроновка.

На Северском: враг предпринял неудачную попытку штурма в районе Спирного.

На Краматорском: ВСУ отбили 6 попыток захватчиков в районе Андреевки, Белой Горы и Ступочек. Кроме того, при поддержке бомбардировочной авиации враг атаковал Часов Яр.

На Торецком: террористы 9 раз били по Торецку, Дачному и Нелиповке. Также авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Екатериновка, Дружба и Клебан-Бык.

На Покровском: противник 28 раз атаковал в районах Сухой Балки, Горняка, Луча, Новоторецкого и Крутого Яра.

На Кураховском: было 23 вражеских атаки в районах Новоалександровки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Трудового, Воздвиженки, Антоновки и Катериновки. Две из них продолжаются.

На Времовском: силы террористов 4 раза штурмовали в направлении Максимовки и Богоявленки.

На Ореховском: ВСУ остановили две атаки неподалеку Каменского и Новоданиловки.

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 57 боевых столкновений, самое горячее - Кураховское направление