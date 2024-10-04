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Генштаб: 142 бої за добу, найбільше - на Покровському напрямку

Генштаб: 142 бої за добу, найбільше - на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 15613 перегляди

На фронті відбулося 142 бойових зіткнення, найбільше на Покровському напрямку. Ворог завдав 3 ракетних, 67 авіаційних ударів та понад 4000 обстрілів, використавши 1585 дронів-камікадзе.

На фронті минулої доби сталося 142 бої, приблизно п'ята частина яких - на Покровському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні за 8 годину 4 жовтня, пише УНН.

Протягом минулої доби відбулось 142 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 67 авіаційних ударів, зокрема скинув 135 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад 4 тисячі обстрілів, з них 105 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1585 дронів-камікадзе.

15 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, як вказано, завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено два склади пально-мастильних матеріалів, артилерійську систему, засіб ППО та станцію радіоелектронної боротьби.

Ситуація за напрямками, за даними Генштабу, така:

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районах Стариці та Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла одинадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Синьківки, Курилівки, Піщаного, Вишневого, Петропавлівки та Першотравневого.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 13 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Макіївка, Новосадове, Торське, Дружелюбівка, Греківка та Дронівка.

Одну атаку неподалік Спірного відбито Силами оборони на Сіверському напрямку.

Шість спроб загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру, Андріївки, Білої Гори та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації – бив КАБами у районі Часового Яру.

Авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Катеринівка, Дружба та Клебан-Бик на Торецькому напрямку, до того ж ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька, Дачного та Неліпівки.

30 атак - таку кількість за минулу добу відбито нашими захисниками на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Сухої Балки, Гірника, Променя, Новоторецького та Крутого Яру. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Миколаївки та Селідового, де відбулось відповідно дев’ять та сім боєзіткнень; крім того, бомбардував Мирноград, Білицьке та Селидове, скинувши сім керованих авіабомб.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового, Воздвиженки, Антонівки та Катеринівки окупанти 23 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Три атаки противника зупинено нашими оборонцями в районі Богоявленки та одну - поблизу Максимівки, що на Времівському напрямку.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи двічі намагались просунутись в районах Кам'янського та Новоданилівки.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

"Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. За минулу добу ворог завдав по своїй же території один ракетний та чотирнадцять авіаударів, застосувавши 30 керованих авіабомб; окрім того здійснив майже 300 обстрілів", - повідомили у Генштабі

ЗСУ: За добу рф втратила 1230 військових та 15 танків04.10.24, 07:30 • 32773 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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