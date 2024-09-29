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Генштаб: за добу відбулося 68 бойових зіткнень, окупанти активно атакують на Покровському та Курахівському напрямках

Генштаб: за добу відбулося 68 бойових зіткнень, окупанти активно атакують на Покровському та Курахівському напрямках

Київ • УНН

 • 45912 перегляди

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Сьогодні від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів.

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби відбулося 68 бойових зіткнень. Окупанти активно атакують на Покровському та Курахівському напрямках, пише УНН з посиланням на інформацію Генерального штабу ЗСУ.

"Також агресор не припиняє застосовувати артилерію та авіацію. Сьогодні від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по Кучерівці, Шалигиному, Ободах, Есмані, Студенку та Рев’якиному", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Офіційно: українські військові уразили ворожий арсенал «Котлубань» з іранськими ракетами29.09.24, 16:31 • 111674 перегляди

Деталі

На Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення. Противник штурмував оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська. Також загарбники завдали два авіаудари по Вовчанську та Муравському.

На Куп’янському напрямку з початку доби точилося шість боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Вишневого, Кучерівки, Кругляківки та Лозової. На цей час продовжуються дві атаки окупантів.

На Лиманському напрямку відбулося сім бойових зіткнень. Противник штурмував неподалік Макіївки, Зарічного, Білогорівки та Невського, де наразі триває бій. Крім цього, загарбники запустили шість НАРів у район Новоєгорівки.

На Краматорському напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Війська рф намагалися штурмувати українські позиції біля Часового Яру та Білої Гори, де досі продовжується одна атака. До того ж загарбники запустили 18 НАРів по Часовому Яру.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій неподалік Щербинівки, Торецька та Неліпівки. Половину боєзіткнень завершено, три – тривають. Також авіація агресора скинула КАБи біля Катеринівки та Торецька, а також запустила 24 НАРи по Дружбі.

На Покровському напрямку противник здійснив 13 штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Новоторецьке, Миколаївка, Лисівка та Селидове. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 11 атак, два бої – продовжуються. Втрати ворога на цьому напрямку уточнюються.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 17 разів поблизу Цукуриного, Олександрополя, Георгіївки, Богоявленки, Катеринівки та Костянтинівки. Тринадцять спроб просунутися відбито, чотири – ще тривають.

На Времівському напрямку противник 11 разів штурмував українські позиції біля Вугледара, Богоявленки, Катеринівки та Єлизаветівки. Дев’ять боїв завершено, два – досі тривають. Крім цього, залучивши авіацію, загарбники били НАРами у райони населених пунктів Рівнопіль, Новодарівка та Золота Нива.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення. Ворог проводив наступальні дії у районі Новоданилівки. Також противник завдав три авіаційні удари по Запоріжжю та Малій Токмачці.

На інших напрямках оперативна обстановка – без суттєвих змін.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
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