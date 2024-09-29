Офіційно: українські військові уразили ворожий арсенал «Котлубань» з іранськими ракетами
Київ • УНН
Сили оборони України завдали удару по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння РФ біля селища Котлубань. Операцію провели за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе, відстань до цілі - понад 600 км.
Сили оборони України уразили військовий арсенал "Котлубань", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, передає УНН.
"Сьогодні вночі завдано ураження по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів, що біля селища Котлубань Волгоградської області", - йдеться у повідомленні.
За наявною інформацією, як повідомляє Генштаб, напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами.
"Військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, втім наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів.
Операцію провели Сили безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України", - повідомили у ЗСУ.
Як наголосили у Генштабі, Сили оборони продовжують підривати воєнний потенціал ворога. Також у Генеральному штабі додали, що далі буде.
Доповнення
Раніше керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомляв раніше, що у волгоградській області рф атаковано арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони росії. Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них.
У коментарі УНН власні джерела в українській розвідці повідомили, що арсенал у селищі котлубань був атакований близько 2:30 ночі 29 вересня за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до цілі - понад 600 кілометрів.