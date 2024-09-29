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Офіційно: українські військові уразили ворожий арсенал «Котлубань» з іранськими ракетами

Офіційно: українські військові уразили ворожий арсенал «Котлубань» з іранськими ракетами

Київ • УНН

 • 111674 перегляди

Сили оборони України завдали удару по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння РФ біля селища Котлубань. Операцію провели за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе, відстань до цілі - понад 600 км.

Сили оборони України уразили військовий арсенал "Котлубань", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, передає УНН.

"Сьогодні вночі завдано ураження по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів, що біля селища Котлубань Волгоградської області", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, як повідомляє Генштаб, напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами.

"Військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, втім наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів.

Операцію провели Сили безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України", - повідомили у ЗСУ.

Як наголосили у Генштабі, Сили оборони продовжують підривати воєнний потенціал ворога. Також у Генеральному штабі додали, що далі буде.

Доповнення

Раніше керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомляв раніше, що у волгоградській області рф атаковано арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони росії. Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них.

У коментарі УНН власні джерела в українській розвідці повідомили, що арсенал у селищі котлубань був атакований близько 2:30 ночі 29 вересня за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до цілі - понад 600 кілометрів. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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