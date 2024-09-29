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Сили безпеки та оборони атакували арсенал зберігання ракет у рф, відстань до цілі - понад 600 кілометрів

Сили безпеки та оборони атакували арсенал зберігання ракет у рф, відстань до цілі - понад 600 кілометрів

Київ • УНН

 • 19771 перегляди

Сили безпеки та оборони України атакували арсенал зберігання ракет у волгоградській області рф. 120 ударних дронів-камікадзе українського виробництва вразили ціль на відстані понад 600 км.

В результаті спільної операції ГУР, ССО, СБУ, СЗР та ЗСУ уражено арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду в селищі котлубань волгоградської області рф. Арсенал був атакований за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до цілі - понад 600 кілометрів. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.

В ніч на 29 вересня внаслідок спільної операції ГУР, ССО, СБУ, СЗР та ЗСУ уражено арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду в селищі котлубань волгоградської області рф

- повідомив співрозмовник УНН.

За інформацією джерел в українській розвідці, арсенал був атакований близько 2:30 ночі 29 вересня за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до цілі - понад 600 кілометрів.

Як повідомляють російські пабліки у соцмережах, в районі влучання було чутно гучні вибухи, після чого розпочалася масштабна пожежа.

"Внаслідок влучання уражено місця зберігання боєприпасів та ракетного озброєння, що спричинить нестачу боєприпасів у забезпечення підрозділів окупаційної армії рф", - повідомило джерело.

Доповнення

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомляв раніше, що у волгоградській області рф атаковано арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони росії. Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них.

Російські телеграм-канали повідомляли раніше, що у єйську краснодарського краю вибухи пролунали неподалік військового містечка. Також вибухи було чути у цимлянську, волгодонську та самарському ростовської області.

Міноборони рф заявило, що регіони федерації в неділю вночі нібито атакували 125 українських БПЛА.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
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