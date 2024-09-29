Сили безпеки та оборони атакували арсенал зберігання ракет у рф, відстань до цілі - понад 600 кілометрів
Київ • УНН
Сили безпеки та оборони України атакували арсенал зберігання ракет у волгоградській області рф. 120 ударних дронів-камікадзе українського виробництва вразили ціль на відстані понад 600 км.
В результаті спільної операції ГУР, ССО, СБУ, СЗР та ЗСУ уражено арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду в селищі котлубань волгоградської області рф. Арсенал був атакований за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до цілі - понад 600 кілометрів. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.
В ніч на 29 вересня внаслідок спільної операції ГУР, ССО, СБУ, СЗР та ЗСУ уражено арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду в селищі котлубань волгоградської області рф
За інформацією джерел в українській розвідці, арсенал був атакований близько 2:30 ночі 29 вересня за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до цілі - понад 600 кілометрів.
Як повідомляють російські пабліки у соцмережах, в районі влучання було чутно гучні вибухи, після чого розпочалася масштабна пожежа.
"Внаслідок влучання уражено місця зберігання боєприпасів та ракетного озброєння, що спричинить нестачу боєприпасів у забезпечення підрозділів окупаційної армії рф", - повідомило джерело.
Доповнення
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомляв раніше, що у волгоградській області рф атаковано арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони росії. Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них.
Російські телеграм-канали повідомляли раніше, що у єйську краснодарського краю вибухи пролунали неподалік військового містечка. Також вибухи було чути у цимлянську, волгодонську та самарському ростовської області.
Міноборони рф заявило, що регіони федерації в неділю вночі нібито атакували 125 українських БПЛА.