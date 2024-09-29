Силы безопасности и обороны атаковали арсенал хранения ракет в рф, расстояние до цели - более 600 километров

В результате совместной операции ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ поражен арсенал хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов 1-го разряда в поселке котлубань волгоградской области рф. Арсенал был атакован с помощью 120 ударных дронов-камикадзе различных типов украинского производства. Расстояние до цели - более 600 километров. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

В ночь на 29 сентября в результате совместной операции ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ поражен арсенал хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов 1-го разряда в поселке котлубань волгоградской области рф - сообщил собеседник УНН.

По информации источников в украинской разведке, арсенал был атакован около 2:30 ночи 29 сентября с помощью 120 ударных дронов-камикадзе различных типов украинского производства. Расстояние до цели - более 600 километров.

Как сообщают российские паблики в соцсетях, в районе попадания были слышны громкие взрывы, после чего начался масштабный пожар.

"В результате попадания поражены места хранения боеприпасов и ракетного вооружения, что повлечет недостаток боеприпасов в обеспечении подразделений оккупационной армии рф", - сообщил источник.

Дополнение

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщал ранее, что в волгоградской области РФ атакован арсенал боеприпасов главного управления ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны россии. Там хранилась часть иранской баллистики, а также пусковые к ним.

Российские телеграмм-каналы сообщали ранее, что в Ейске краснодарского края взрывы прогремели неподалеку от военного городка. Также взрывы были слышны в Цимлянске, Волгодонске и Самарске ростовской области.

Минобороны рф заявило, что регионы федерации в воскресенье ночью якобы атаковали 125 украинских БПЛА.