У рф атаковано арсенал боєприпасів, де зберігалася частина іранської балістики - ЦПД
Київ • УНН
У волгоградській області рф атаковано арсенал боєприпасів, де зберігалася іранська балістика. Також повідомляється про вибухи в інших регіонах рф, зокрема в краснодарському краї та ростовській області.
У волгоградській області рф атаковано арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони росії. Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
Котлубань, Волгоградська область. Атаковано арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони рф. Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них
Доповнення
Російські телеграм-канали повідомляли раніше, що у єйську краснодарського краю вибухи пролунали неподалік військового містечка. Також вибухи було чути у цимлянську, волгодонську та самарському ростовської області.
Міноборони рф заявило, що регіони федерації в неділю вночі нібито атакували 125 українських БПЛА.