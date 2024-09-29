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У рф атаковано арсенал боєприпасів, де зберігалася частина іранської балістики - ЦПД

У рф атаковано арсенал боєприпасів, де зберігалася частина іранської балістики - ЦПД

Київ • УНН

 • 18601 перегляди

У волгоградській області рф атаковано арсенал боєприпасів, де зберігалася іранська балістика. Також повідомляється про вибухи в інших регіонах рф, зокрема в краснодарському краї та ростовській області.

У волгоградській області рф атаковано арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони росії. Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Котлубань, Волгоградська область. Атаковано арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони рф. Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них

- написав Коваленко.

Доповнення

Російські телеграм-канали повідомляли раніше, що у єйську краснодарського краю вибухи пролунали неподалік військового містечка. Також вибухи було чути у цимлянську, волгодонську та самарському ростовської області.

Міноборони рф заявило, що регіони федерації в неділю вночі нібито атакували 125 українських БПЛА.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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