В рф атакован арсенал боеприпасов, где хранилась часть иранской баллистики - ЦПД

В волгоградской области рф атакован арсенал боеприпасов главного управления ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны россии. Там хранилась часть иранской баллистики, а также пусковые к ним. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

котлубань, волгоградская область. Атакован арсенал боеприпасов главного управления ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны рф. Там хранилась часть иранской баллистики, а также пусковые к ним - написал Коваленко.

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Российские телеграм-каналы сообщали ранее, что в Ейске краснодарского края взрывы прогремели неподалеку от военного городка. Также взрывы были слышны в Цымлянске, Волгодонске и Самарске ростовской области.

Минобороны рф заявило, что регионы федерации в воскресенье ночью якобы атаковали 125 украинских БПЛА.