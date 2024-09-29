В рф атакован арсенал боеприпасов, где хранилась часть иранской баллистики - ЦПД
Киев • УНН
В волгоградской области рф атакован арсенал боеприпасов, где хранилась иранская баллистика. Также сообщается о взрывах в других регионах рф, в частности в краснодарском крае и ростовской области.
В волгоградской области рф атакован арсенал боеприпасов главного управления ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны россии. Там хранилась часть иранской баллистики, а также пусковые к ним. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
котлубань, волгоградская область. Атакован арсенал боеприпасов главного управления ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны рф. Там хранилась часть иранской баллистики, а также пусковые к ним
Дополнение
Российские телеграм-каналы сообщали ранее, что в Ейске краснодарского края взрывы прогремели неподалеку от военного городка. Также взрывы были слышны в Цымлянске, Волгодонске и Самарске ростовской области.
Минобороны рф заявило, что регионы федерации в воскресенье ночью якобы атаковали 125 украинских БПЛА.