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Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами

Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 13:31  •  4790 просмотра

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Силы обороны Украины нанесли удар по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения РФ возле поселка Котлубань. Операцию провели с помощью 120 ударных дронов-камикадзе, расстояние до цели - более 600 км.

Силы обороны Украины поразили военный арсенал «Котлубань», об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, передает УНН.

«Сегодня ночью нанесено поражение по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских оккупантов, что возле поселка Котлубань Волгоградской области», - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, как сообщает Генштаб, накануне удара к арсеналу прибыл эшелон с иранскими ракетами.

«Военный объект имел плотное прикрытие средствами РЭБ и ПВО, впрочем наши подразделения успешно выполнили боевую задачу. На территории арсенала наблюдается пожар и детонация боеприпасов.

Операцию провели Силы беспилотных систем во взаимодействии с подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины», - сообщили в ВСУ.

Как отметили в Генштабе, Силы обороны продолжают подрывать военный потенциал врага. Также в Генеральном штабе добавили, что дальше будет.

Дополнение

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщал ранее, что в волгоградской области рф атакован арсенал боеприпасов главного управления ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны россии. Там хранилась часть иранской баллистики, а также пусковые к ним.

В комментарии УНН собственные источники в украинской разведке сообщили, что арсенал в поселке Котлубань был атакован около 2:30 ночи 29 сентября с помощью 120 ударных дронов-камикадзе различных типов украинского производства. Расстояние до цели - более 600 километров. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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