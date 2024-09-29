Генштаб: за сутки произошло 68 боевых столкновений, оккупанты активно атакуют на Покровском и Кураховском направлениях

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток произошло 68 боевых столкновений. Оккупанты активно атакуют на Покровском и Кураховском направлениях, пишет УНН со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

"Также агрессор не прекращает применять артиллерию и авиацию. Сегодня от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по Кучеровке, Шалыгино, Ободах, Есмане, Студенку и Ревякино", - говорится в сообщении Генштаба.

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Детали

На Харьковском направлении произошло одно боестолкновение. Противник штурмовал оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска. Также захватчики нанесли два авиаудара по Волчанску и Муравскому.

На Купянском направлении с начала суток шли шесть боев. Враг проводил наступательные действия у Вишневого, Кучеровки, Кругляковки и Лозовой. В настоящее время продолжаются две атаки оккупантов.

На Лиманском направлении произошло семь боевых столкновений. Противник штурмовал неподалеку Макеевки, Заречного, Белогоровки и Невского, где сейчас идет бой. Кроме этого, захватчики запустили шесть НАРов в район Новоегоровки.

На Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения. Войска рф пытались штурмовать украинские позиции у Часового Яра и Белой Горы, где до сих пор продолжается одна атака. К тому же захватчики запустили 18 НАРов по Часовому Яру.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций неподалеку от Щербиновки, Торецка и Нелиповки. Половина боестолкновений завершена, три - продолжаются. Также авиация агрессора сбросила КАБы возле Катериновки и Торецка, а также запустила 24 НАРа по Дружбе.

На Покровском направлении противник совершил 13 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Новоторецкое, Николаевка, Лысовка и Селидово. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск рф и отбили 11 атак, два боя - продолжаются. Потери врага на этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 17 раз вблизи Цукурино, Александрополя, Георгиевки, Богоявленки, Катериновки и Константиновки. Тринадцать попыток продвинуться отбиты, четыре - еще продолжаются.

На Времовском направлении противник 11 раз штурмовал украинские позиции возле Угледара, Богоявленки, Катериновки и Елизаветовки. Девять боев завершены, два - до сих пор продолжаются. Кроме этого, привлекая авиацию, захватчики били НАРами в районы населенных пунктов Ривнополь, Новодаровка и Золотая Нива.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения. Враг проводил наступательные действия в районе Новоданиловки. Также противник нанес три авиационных удара по Запорожью и Малой Токмачке.

На других направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений.