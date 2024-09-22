Допомога військовим та медикам: вже 150 гуманітарних місій здійснив Благодійний фонд "Надія"

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54826 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 103607 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 141877 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 117444 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 109660 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 114046 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 139656 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75209 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83663 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 177405 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 26899 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 31849 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 30897 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 22545 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 34885 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 141873 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 139655 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 177403 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 516135 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595655 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5911 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 30897 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 31849 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35105 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59102 перегляди
Актуальне
Допомога військовим та медикам: вже 150 гуманітарних місій здійснив Благодійний фонд "Надія"

Допомога військовим та медикам: вже 150 гуманітарних місій здійснив Благодійний фонд "Надія"

Київ • УНН

 • 19961 перегляди

Благодійний фонд "Надія" провів 150 гуманітарних місій на прифронтові території. Фонд забезпечує військових та медиків сучасним обладнанням, включаючи медичну техніку та засоби зв'язку.

Від початку повномасштабного російського вторгнення вторгнення Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" здійснив 150 гуманітарних виїздів на лінію фронту для надання різноманітної допомоги військовим та медикам. Про це повідомив голова наглядової ради фонду, перший заступник комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Валерій Дубіль, пише УНН.

Зокрема, днями команда фонду, разом з партнерами - фондом "Батальйон волонтер" та Романом Бочкалою, вирушила за маршрутом Харків-Купʼянськ-Борова-Покровськ-Лиман.

Це вже 150-та гуманітарна місія фонду "Надія" на прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської, Херсонської та Запорізької областей.

Лише за останні два тижні пʼять найсучасніших систем радіоелектронної боротьби з частотами 400-1200 було доставлено командою "Надії" для 3-ї танкової бригади та інших підрозділів на Донецький, Оріхівський та Курський напрямки. Вартість таких поставок сягає кількох мільйонів гривень.

З початку війни фонд "Надія" забезпечив прифронтові шпиталі та стабілізаційні пункти 50 апаратами для непрямого масажу серця Easy Pulse Schiller (Швейцарія), 10 апаратами для гемодіалізу Prismaflex, сотнями реанімаційних моніторів, томографами, апаратами КТ і МРТ, сучасними УЗД, рентгенапаратами та операційними столами.

Також фонд поставив п’ять кабінетів гастроколоноскопії Fuji (Японія) у шпиталі Донеччини та Харківщини, завдяки яким медики рятують життя захисників із внутрішніми кровотечами.

Крім того, команда "Надії" передала у шпиталі на лінії вогню десятки швидких, близько 100 підігрівачів для інфузій, лазерне хірургічне обладнання та артроскоп для проведення безрозрізних операцій на кінцівках.

Окремий напрямок роботи - підтримка військових підрозділів. Фонд працює над забезпеченням бригад Збройних сил України, підрозділів Державної прикордонної служби України, Головного управління розвідки та Національної поліції. Від початку вторгнення фонд оснащує Сили оборони України тисячами станцій Starlink, генераторів, потужних зарядних станцій, сучасних дронів.

"Наша місія - рятувати життя. Ми віримо, що підтримка наших захисників та медиків є основою майбутньої перемоги і справедливого миру, адже без міцного тилу неможливо здобути перемогу на фронті. Кожна гуманітарна місія нашої команди спрямована на те, щоб забезпечити необхідне обладнання для порятунку життів. Війна - це не лише про боротьбу зі зброєю в руках, це також про можливість вчасно надати допомогу тому, хто цього потребує. Ми забезпечуємо шпиталі та військові частини найсучаснішим медичним обладнанням, а військові підрозділи - засобами, які допомагають зберігати життя захисників на полі бою. Наш фонд допомагає, щоб кожен воїн і медик відчув підтримку і знав, що ми разом з ними на кожному кроці їхнього шляху до перемоги", - розповів Дубіль.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

Новини Бізнесу
derzhavna-prykordonna-sluzhba-ukrainyДержавна прикордонна служба України
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
verkhovna-radaВерховна Рада
pokrovsk-ukrainaПокровськ, Україна
lyman-ukrainaЛиман, Україна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
donetskДонецьк
zaporizhzhiaЗапоріжжя
khersonХерсон
sumyСуми
kupianskКуп'янськ
kharkivХарків

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,605.80
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.05
Ethereum
$2,086.35