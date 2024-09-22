Помощь военным и медикам: уже 150 гуманитарных миссий осуществил Благотворительный фонд «Надежда»

ukenru
Эксклюзив
Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)
  •  109349 просмотра

Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные
20 сентября 2024, 18:06  •  151155 просмотра

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Эксклюзив
Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
20 сентября 2024, 15:18  •  150106 просмотра

Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

Эксклюзив
Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины
20 сентября 2024, 12:47  •  152643 просмотра

Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины

Эксклюзив
АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат
20 сентября 2024, 11:08  •  142627 просмотра

АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат

Эксклюзив
Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
20 сентября 2024, 07:38  •  125018 просмотра

Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
20 сентября 2024, 06:50  •  165811 просмотра

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
20 сентября 2024, 06:39  •  116568 просмотра

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

Эксклюзив
АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
19 сентября 2024, 12:40  •  142707 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
19 сентября 2024, 12:09  •  221086 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв

  •  31044 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об угрозе авиаударов в прифронтовых областях

Воздушные Силы предупреждают об угрозе авиаударов в прифронтовых областях

  •  44805 просмотра
Оккупанты запустили пропагандистскую программу "Луганский характер" для детей

Оккупанты запустили пропагандистскую программу "Луганский характер" для детей

  •  43650 просмотра
22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

  •  58246 просмотра
Лидеры Австралии, Индии, Японии и США призывают к миру в Украине и соблюдению международного права

Лидеры Австралии, Индии, Японии и США призывают к миру в Украине и соблюдению международного права

  •  42721 просмотра
публикации
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

20 сентября 2024, 10:43  •  145058 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

20 сентября 2024, 10:13  •  144509 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

20 сентября 2024, 10:08  •  145244 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

20 сентября 2024, 07:24  •  150649 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

20 сентября 2024, 06:50  •  165811 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

  •  58246 просмотра
Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

21 сентября 2024, 03:03  •  100780 просмотра
Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

20 сентября 2024, 18:06  •  151155 просмотра
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

20 сентября 2024, 17:58  •  102968 просмотра
20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября 2024, 03:03  •  126531 просмотра
Актуальное
Помощь военным и медикам: уже 150 гуманитарных миссий осуществил Благотворительный фонд «Надежда»

Помощь военным и медикам: уже 150 гуманитарных миссий осуществил Благотворительный фонд «Надежда»

Киев  •  УНН

22 сентября 2024, 07:43  •  1287 просмотра

Read in English

Благотворительный фонд «Надежда» провел 150 гуманитарных миссий на прифронтовые территории. Фонд обеспечивает военных и медиков современным оборудованием, включая медицинскую технику и средства связи.

С начала полномасштабного российского вторжения вторжения Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" совершил 150 гуманитарных выездов на линию фронта для оказания разнообразной помощи военным и медикам. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета фонда, первый заместитель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Валерий Дубиль, пишет УНН.

В частности, на днях команда фонда, вместе с партнерами - фондом "Батальон волонтер" и Романом Бочкалой, отправилась по маршруту Харьков-Купянск-Боровая-Покровск-Лиман.

Это уже 150-я гуманитарная миссия фонда "Надежда" на прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской, Херсонской и Запорожской областей.

Только за последние две недели пять самых современных систем радиоэлектронной борьбы с частотами 400-1200 были доставлены командой "Надежды" для 3-й танковой бригады и других подразделений на Донецкое, Ореховское и Курское направления. Стоимость таких поставок достигает нескольких миллионов гривен.

С начала войны фонд "Надежда" обеспечил прифронтовые госпитали и стабилизационные пункты 50 аппаратами для непрямого массажа сердца Easy Pulse Schiller (Швейцария), 10 аппаратами для гемодиализа Prismaflex, сотнями реанимационных мониторов, томографами, аппаратами КТ и МРТ, современными УЗИ, рентгенаппаратами и операционными столами.

Также фонд поставил пять кабинетов гастроколоноскопии Fuji (Япония) в госпитали Донецкой и Харьковской областей, благодаря которым медики спасают жизни защитников с внутренними кровотечениями.

Кроме того, команда "Надежды" передала в госпитали на линии огня десятки скорых, около 100 подогревателей для инфузий, лазерное хирургическое оборудование и артроскоп для проведения безразрезных операций на конечностях.

Отдельное направление работы - поддержка военных подразделений. Фонд работает над обеспечением бригад Вооруженных сил Украины, подразделений Государственной пограничной службы Украины, Главного управления разведки и Национальной полиции. С начала вторжения фонд оснащает Силы обороны Украины тысячами станций Starlink, генераторов, мощных зарядных станций, современных дронов.

"Наша миссия - спасать жизни. Мы верим, что поддержка наших защитников и медиков является основой будущей победы и справедливого мира, ведь без крепкого тыла невозможно одержать победу на фронте. Каждая гуманитарная миссия нашей команды направлена на то, чтобы обеспечить необходимое оборудование для спасения жизней. Война - это не только о борьбе с оружием в руках, это также о возможности вовремя оказать помощь тому, кто в этом нуждается. Мы обеспечиваем госпитали и воинские части современным медицинским оборудованием, а военные подразделения - средствами, которые помогают сохранять жизни защитников на поле боя. Наш фонд помогает, чтобы каждый воин и медик почувствовал поддержку и знал, что мы вместе с ними на каждом шагу их пути к победе", - рассказал Дубиль.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Новости Бизнеса
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
pokrovsk-ukrainaПокровск, Украина
laiman-ukrainaЛайман, Украина
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
donetskДонецк
zaporozheЗапорожье
khersonХерсон
sumyСумы
kupyanskКупянск
kharkivХарьков