Помощь военным и медикам: уже 150 гуманитарных миссий осуществил Благотворительный фонд «Надежда»

С начала полномасштабного российского вторжения вторжения Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" совершил 150 гуманитарных выездов на линию фронта для оказания разнообразной помощи военным и медикам. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета фонда, первый заместитель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Валерий Дубиль, пишет УНН.

В частности, на днях команда фонда, вместе с партнерами - фондом "Батальон волонтер" и Романом Бочкалой, отправилась по маршруту Харьков-Купянск-Боровая-Покровск-Лиман.

Это уже 150-я гуманитарная миссия фонда "Надежда" на прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской, Херсонской и Запорожской областей.

Только за последние две недели пять самых современных систем радиоэлектронной борьбы с частотами 400-1200 были доставлены командой "Надежды" для 3-й танковой бригады и других подразделений на Донецкое, Ореховское и Курское направления. Стоимость таких поставок достигает нескольких миллионов гривен.

С начала войны фонд "Надежда" обеспечил прифронтовые госпитали и стабилизационные пункты 50 аппаратами для непрямого массажа сердца Easy Pulse Schiller (Швейцария), 10 аппаратами для гемодиализа Prismaflex, сотнями реанимационных мониторов, томографами, аппаратами КТ и МРТ, современными УЗИ, рентгенаппаратами и операционными столами.

Также фонд поставил пять кабинетов гастроколоноскопии Fuji (Япония) в госпитали Донецкой и Харьковской областей, благодаря которым медики спасают жизни защитников с внутренними кровотечениями.

Кроме того, команда "Надежды" передала в госпитали на линии огня десятки скорых, около 100 подогревателей для инфузий, лазерное хирургическое оборудование и артроскоп для проведения безразрезных операций на конечностях.

Отдельное направление работы - поддержка военных подразделений. Фонд работает над обеспечением бригад Вооруженных сил Украины, подразделений Государственной пограничной службы Украины, Главного управления разведки и Национальной полиции. С начала вторжения фонд оснащает Силы обороны Украины тысячами станций Starlink, генераторов, мощных зарядных станций, современных дронов.

"Наша миссия - спасать жизни. Мы верим, что поддержка наших защитников и медиков является основой будущей победы и справедливого мира, ведь без крепкого тыла невозможно одержать победу на фронте. Каждая гуманитарная миссия нашей команды направлена на то, чтобы обеспечить необходимое оборудование для спасения жизней. Война - это не только о борьбе с оружием в руках, это также о возможности вовремя оказать помощь тому, кто в этом нуждается. Мы обеспечиваем госпитали и воинские части современным медицинским оборудованием, а военные подразделения - средствами, которые помогают сохранять жизни защитников на поле боя. Наш фонд помогает, чтобы каждый воин и медик почувствовал поддержку и знал, что мы вместе с ними на каждом шагу их пути к победе", - рассказал Дубиль.