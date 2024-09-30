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Ворог обстріляв Мирноград на Донеччині: є загиблий, рятувальники доправили до лікарні пораненого

Київ • УНН

 • 21029 перегляди

Внаслідок російського обстрілу Мирнограда на Донеччині загинула 1 людина, пошкоджено 2 багатоквартирні будинки. Рятувальники надали допомогу пораненому чоловіку, який отримав осколкове поранення ноги.

Внаслідок російського обстрілу Мирнограда у Донецькій області загинула 1 людина, рятувальники надали допомогу пораненому чоловіку, пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, повідомили у понеділок у ДСНС України у Telegram, пише УНН.

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"Внаслідок російського удару по місту Мирноград Покровського району 1 людина загинула, пошкоджені 2 багатоквартирних будинки", - ідеться у повідомленні.

Рятувальники, як вказано, надали першу домедичну допомогу та транспортували до лікарні пораненого внаслідок ворожого обстрілу чоловіка у Мирнограді.

"За попередньою інформацією, травмований отримав осколкове поранення ноги та потребував допомоги. Фельдшер аварійно-рятувального відділення наклав турнікет та бандаж, зупинивши кровотечу. Після надання допомоги, чоловіка перевезли до медустанови. Лікарі оцінили його стан як середньої тяжкості", - вказали у ДСНС.

На Донеччині двоє людей загинули та троє отримали поранення внаслідок ударів зс рф30.09.24, 12:11 • 17487 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
myrnohradМирноград
pokrovsk-ukrainaПокровськ, Україна

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