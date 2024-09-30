На Донеччині двоє людей загинули та троє отримали поранення внаслідок ударів зс рф
Київ • УНН
За добу російські війська 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Найбільше постраждав Покровський район, де зафіксовано жертви та руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури.
За добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини, більше за все постраждав Покровський район.
Пише УНН із посиланням на голову Донецької облдержадміністрації та пресслужбу поліції Донецької області.
Деталі
У Донецькій області через удари армії росії - двоє загиблих та троє поранених за добу. За даними ОВА, російська армія 7 разів обстріляла населені пункти Донецької області. Зафіксовано 2 637 влучань по лінії фронту та житловому сектору, йдеться у повідомленні поліції.
Постраждав Покровський район, зокрема у Кураховому пошкоджено інфраструктурний об'єкт, в Острівському - 4 будинки, у Гірнику - багатоповерхівку і приватні будинки, У селищі Шевченко, у Сонцівці — підприємство. Покровської громади 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 5 приватних будинків. Також повідомляється, що у Лисівцях загинула людина, пошкоджено будинок.
У Покровську пошкоджено приватний будинок, багатоповерхівку, господарчу споруду і 3 адмінбудівлі.
Руйнування та поранення людини у Краматорському районі.
У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 8 приватних будинків, 3 торгівельні павільйони, аптеку, адмінбудівлю, підприємство, інфраструктурний об'єкт, 4 газогони і 4 лінії електропередач.
Наразі також відомо, що у Бахмутському районі, у Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.
Нагадаємо
Армія рф обстріляла 16 населених пунктів Донеччини: за добу троє загиблих і 14 поранених, серед них дитина.
Генштаб: за добу на фронті 153 бої, найгарячіше - на Покровському та Курахівському напрямках30.09.24, 08:56 • 19427 переглядiв